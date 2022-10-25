Recep Durul: Beni asıl mutlu eden personelimin sağlıklı olması

Yangın, saat 15.44 sıralarında Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ rafinerisinin yanında bulunan kimyevi üretim tesisinde meydana geldi. Yangın kısa sürede büyürken yan tarafında bulunan Durulsan Makine fabrikasına da sıçradı. 20 metreye kadar yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Bölgeye Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, TÜPRAŞ ve OSB’lerin itfaiyeleri, AFAD, çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın haberini alır almaz olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip eden Vali Seddar Yavuz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"42 ARAÇ VE 105 PERSONEL GÖREV ALDI”

Vali Yavuz, "Hem fabrika sahiplerimize hem çalışanlarımıza hem de Körfez ilçemize geçmiş olsun. Bölgemiz biliyorsunuz çok sayıda kimyevi üretim tesisi olan önemli bir bölge. Burada bir kimyevi depolama ünitesinde meydana gelen yangın vesilesiyle 15.44 sularında bize ihbar geldi. Yaklaşık 6 dakika sonra devletimizin tüm imkanlarıyla yangına müdahale ettik. Daha sonra arkadaşlarımızla görüşmemiz vesilesiyle, burada TÜPRAŞ ve OSB’lerimizin itfaiyelerini de yönlendirmek suretiyle 42 araç ve 105 personelle olaya müdahale etmeye başladık” dedi.

“DİLEĞİMİZ BU TÜR YANGINLARIN HİÇ OLMAMASI”

Vali Yavuz, “Çok şükür ki, başka tesislere sıçramadan, can kaybı olmadan yangın kontrol altına alındı. Şehrimiz bu tür endüstriyel yangınlara karşı tatbikatı çok sık yapar. Bu sayede de yangın şu an için kontrol altına alınmış bulunuyor. Ümit ediyoruz ki bu yangınlar hiç olmaz. Dileğimiz o” dedi.

“1 KARDEŞİMİZ DUMANDAN ETKİLENDİ”

Yalnızca 1 kişinin dumandan etkilendiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "Büyükşehir Belediyemizin itfaiye teşkilatı olarak 42 itfaiye aracımız, belediyemizden gelen su tankerlerimiz, TÜPRAŞ’tan gelen köpük kulemizle beraber 105 personelle müdahale ederek yangını yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına aldık. Şu anda soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yalnızca 1 kardeşimiz dumandan etkilendi. Onun da Allah’a şükür sağlığında bir sıkıntı görünmüyor. Yangın tamamen kendi kontrolümüz altında, soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

DURUL: BİRKAÇ GÜNE TEKRAR ÜRETİME BAŞLARIZ

İlimizin saygın iş insanlarından, aynı zamanda Kocaelispor Başkanvekili olan Recep Durul’a ait Durulsan Fabrikası, yanındaki kimyevi üretim tesisinde çıkan yangının sıçraması üzerine ağır hasar görmüştü. Fabrika ilgili hasar tespit çalışmaları devam ederken Recep Durul gazetemize açıklamalarda bulundu. Durul, “Yanımızdaki fabrikada çıkan yangın bizim fabrikamıza da sıçradı. Biraz sıkıntı var. Ekspertizler geldi, hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Sigortamız mevcut. Birkaç güne kalmaz tekrar üretime başlarız diye düşünüyorum. Müşterilerimizin mal tedarikleri vardı, burada biraz sarkma yaşayacağız ancak bunları da müşterilerimizle konuşarak çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum” dedi.

“OLUMSUZLUKLAR BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRİR”

Durul, “Beni asıl mutlu olan eden konu, personelimizden hiç kimsenin herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması. Neticesinde zehirli dumandan etkilenme durumları var. Çok şükür ki burada bir sıkıntı yaşamadık. Hayatta her şey var. Olumsuzluklar bizleri daha da güçlendirir. Buradan da güçlenerek çıkacağız inşallah” ifadelerinde bulundu