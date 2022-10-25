25 Eki 2022 - 15:15- Siyaset G: 25 Eki 2022 - 15:16

CHP’den istifa etmişti! TİP’e katıl çağrısı yaptı

Eski CHP Gebze Meclis Üyesi İbrahim Karslı, geçtiğimiz günlerde istifasını vermişti. Karslı, bugün resmi olarak Türkiye İşçi Partisi’ne geçtiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
CHP’den istifa etmişti! TİP’e katıl çağrısı yaptı mask

Eski CHP’li İbrahim Karslı sosyal medya hesabı üzerinden resmi olarak Türkiye İşçi Partisi’ne geçtiğini duyurdu. Karslı, “Dün itibariyle Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile ilk buluşmamız gerçekleşti. Çok samimi bir buluşma oldu. İlk dikkatimi çeken bir ilçe başkanlığı yapılanmasının /temsiliyetdışında olmaması. Dayanışmanın imecenin vücut bulmuş hali. Kocaeli- Gebze-Darıca özelinde neler yapabileceğimizi konuştuk. İnsanların gözlerinin içi gülüyor, bir lideri veya kişiyi değil yaşamı savunmak için bir araya gelmişler... Üretenler görev alıyor ve yapıp yapamadıkları ile ilgili öz eleştiri veriyor. Belli ki imkanlar kısıtlı ama düşünceler kısıtlı değil. Mecliste daha fazla temsiliyet, daha fazla söz istiyorlar. Aralarına katılmaktan mutlu ve umutluyum. Umarım birlikte güzel işlere imza atacağız. İşçileri ve kadınları, sokak hayvanlarını ve çocukları-ağaçları savunacağız. Yeni bir yol açacağız ve arkamızdan gelenler UMUTLU olacak...İşçi ve dar gelirli şehri Kocaeli de biz de varız.Yalnız değilsin. TİP'e katıl…” ifadelerine yer verdi.
# türkiye, chp

25 Eki 2022 - 15:15 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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