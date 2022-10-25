Eski CHP’li İbrahim Karslı sosyal medya hesabı üzerinden resmi olarak Türkiye İşçi Partisi’ne geçtiğini duyurdu. Karslı, “Dün itibariyle Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile ilk buluşmamız gerçekleşti. Çok samimi bir buluşma oldu. İlk dikkatimi çeken bir ilçe başkanlığı yapılanmasının /temsiliyetdışında olmaması. Dayanışmanın imecenin vücut bulmuş hali. Kocaeli- Gebze-Darıca özelinde neler yapabileceğimizi konuştuk. İnsanların gözlerinin içi gülüyor, bir lideri veya kişiyi değil yaşamı savunmak için bir araya gelmişler... Üretenler görev alıyor ve yapıp yapamadıkları ile ilgili öz eleştiri veriyor. Belli ki imkanlar kısıtlı ama düşünceler kısıtlı değil. Mecliste daha fazla temsiliyet, daha fazla söz istiyorlar. Aralarına katılmaktan mutlu ve umutluyum. Umarım birlikte güzel işlere imza atacağız. İşçileri ve kadınları, sokak hayvanlarını ve çocukları-ağaçları savunacağız. Yeni bir yol açacağız ve arkamızdan gelenler UMUTLU olacak...İşçi ve dar gelirli şehri Kocaeli de biz de varız.Yalnız değilsin. TİP'e katıl…” ifadelerine yer verdi.
25 Eki 2022 - 15:15- Siyaset Güncelleme: 25 Eki 2022 - 15:16
CHP’den istifa etmişti! TİP’e katıl çağrısı yaptı
Eski CHP Gebze Meclis Üyesi İbrahim Karslı, geçtiğimiz günlerde istifasını vermişti. Karslı, bugün resmi olarak Türkiye İşçi Partisi’ne geçtiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.