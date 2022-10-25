Kocaeli Şehir Hastanesi’ne, Ellibeş ve 5 milletvekiliyle denetim

İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Yüksel Pehlevan’ın bilgi verdiği ziyarette AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Emine Zeybek, Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, İl Başkanvekili Dr.Şahin Talus, İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney’in de yer aldı. Son rötuşların yapıldığı ve açılış için gün sayılan Kocaeli Şehir Hastanesi içinde 494 yataklı bölge hastanesi, 116 yataklı onkoloji hastanesi, 246 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ve 100 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi yer alacak.
DEVASA SAĞLIK KOMPLEKSİ
Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 18 adet entegre sağlık kampüsünden (PPP) biri olan Kocaeli Şehir Hastanesi, toplam 368 bin 668 metrekarelik alan üzerine kuruldu. Toplam yatak sayısı bin 210 olan hastane, 63 tam donanımlı ameliyathaneye, 257 polikliniğe ve 200 tek kişilik yoğun bakım servisine sahip. Hastanenin aynı zamanda 88 bin 200 metrekare kapalı otoparkı var
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.