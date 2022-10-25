25 Eki 2022 - 15:18- Siyaset G: 25 Eki 2022 - 15:22

Kocaeli Şehir Hastanesi’ne, Ellibeş ve 5 milletvekiliyle denetim

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve 5 milletvekili önceki gün açılış için gün sayan Kocaeli Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Kocaeli Şehir Hastanesi’ne, Ellibeş ve 5 milletvekiliyle denetim mask
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İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Yüksel Pehlevan’ın bilgi verdiği ziyarette AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Emine Zeybek, Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, İl Başkanvekili Dr.Şahin Talus, İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney’in de yer aldı. Son rötuşların yapıldığı ve açılış için gün sayılan Kocaeli Şehir Hastanesi içinde 494 yataklı bölge hastanesi, 116 yataklı onkoloji hastanesi, 246 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ve 100 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi yer alacak.

DEVASA SAĞLIK KOMPLEKSİ

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 18 adet entegre sağlık kampüsünden (PPP) biri olan Kocaeli Şehir Hastanesi, toplam 368 bin 668 metrekarelik alan üzerine kuruldu. Toplam yatak sayısı bin 210 olan hastane, 63 tam donanımlı ameliyathaneye, 257 polikliniğe ve 200 tek kişilik yoğun bakım servisine sahip. Hastanenin aynı zamanda 88 bin 200 metrekare kapalı otoparkı var
# türkiye, sağlık, hastane

25 Eki 2022 - 15:18 - Siyaset

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