Köprüden atlayan polis memurunun cesedine ulaşıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Y.K., Osmangazi Köprüsü üzerinde aracını durdurarak denize atladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denize atlayan Y.K.’yı bulabilmek için çalışma başlattı. Y.K.'nın cansız bedeni, Karamürsel ilçesindeki Altınkemer Halk Plajı mevkiinde vatandaşlar tarafından bulundu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Y.K.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

"GENÇTİ, YAKIŞIKLI, YAĞIZ BİR DELİKANLIYDI"

Cesedin sabah saat 10.00 sıralarında bulunduğunu söyleyen Mehmet Asaoğlu, "Bu sabah saatlerinde aşırı polis kalabalığı vardı. Bizim de evimiz plajın hemen karşısında bulunuyor. Eşim, genç bir çocuğun çırılçıplak vaziyette denize atladığını görmüş. Hatta, 'Bu havada denize mi girilir?' gibi kendi kendine düşünmüş. Biraz daha dikkatli bakınca o atlayan arkadaşın bir şeyi çekip çıkarttığını görmüş. Ben de hemen bölgeye geldim. Ekipler bizi olay yerine fazla yaklaştırmadı ama 25-30 yaşlarında genç, yağız bir delikanlı gördüm. Üstünde kıyafetleri vardı, bedeni hiç şişmemiş, hiçbir şey olmamış, sanki ölmemiş gibi duruyordu. Allah rahmet eylesin. Gençti, yakışıklı, yağız bir delikanlıydı" dedi.

"CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜĞÜNDE TİTREDİ VE KORKTU"

Genç adamın cansız bedenini arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkartan Feyzullah Abbasoğlu ise "Sabah kahvaltı yaptıktan sonra iskelenin üzerine çıktım. Denizde yüzmeyi planlıyorduk. Bir arkadaş daha vardı, o da balık tutuyordu. Bu sırada amatör dalgıç önümüzden geçti. Biraz sohbet ettik. Hatta sohbet esnasında 'Banka kartımız denize düşmüştü, onu bulabilir misin?' diye sorduk. Kendisi de alamayacağını söyleyerek, devam etti. Bir süre sonra suyun üzerine poşet gibi bir şey bulduğunu söyledi. Şahsın cansız bedenini gördüğünde de titredi ve korktu. Denizden çıkıp bizi çağırdı, 'Burada bir ceset var' dedi. Dalgıç, sudan çıktıktan sonra da titredi. Biz kendimizi suya attık ve arkadaşı çıkardık. Çıkardıktan sonra polise haber verdik. İncelemelerin ardından bizi de ifademiz için karakola götürdüler" diye konuştu.