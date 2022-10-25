İzmit Belediyesi SMA hastası Barkın için yardım gecesi düzenleyecek

İzmit Belediyesi, Kocaeli’de yaşayan Havva ve Barış Kaplan çiftinin 4 buçuk yaşındaki SMA hastası çocukları Barkın Kaplan için harekete geçti. Barkın’ın tedavi olabilmesi için Valilik izinli başlatılan kampanyanın süresinin dolmasına az bir süre kalması nedeniyle birçok yardım kampanyası düzenlenirken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Barkın için yardım gecesi düzenleyecek.

SMA DEĞİL BARKIN KAZANACAK!

SMA hastası Barkın için düzenlenecek yardım gecesinde İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ve Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Yardım gecesi 20 Kasım tarihinde saat 20.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Etkinliğin gelirinin tamamı SMA hastası Barkın’ın tedavisi için bağışlanacak.

ETKİNLİK BİLGİLERİ



Tarih: 20 Kasım 2022

Saat: 20.00

Yer: Kocaeli Kongre Merkezi (SEKA Park 2. Etap)

Bilet Fiyatı: 100 TL

Dekont açıklamasına “Sahne İzmit” yazılması gerekmektedir. Salona girişte dekont bilet yerine geçecektir.



VALİLİK İZİNLİ

Banka Hesap Bilgilerimiz:

TL Hesabımız TR69 0001 5001 5800 7314 2730 30 / Havva Kanpara Kaplan

Dolar Hesabımız TR18 0001 5001 5804 8020 7525 91

Euro Hesabımız TR66 0001 5001 5804 8020 7526 00



Barkın Kaplan instagram hesabı: smasavascisi_barkin