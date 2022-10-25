Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı öncesinde Türk bayrağı dağıtılıyor

Valiliğin "Bayrak As" kampanyası kapsamında İzmit'in en yoğun yaya güzergahı olan Cumhuriyet Bulvarı'nda stant kuruldu. Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile standı ziyaret edip vatandaşların bayramlarını kutlayarak Türk bayrağı hediye etti.

"Bayraklar milletlerin en kıymetlisi, en değerlisi"

Vali Yavuz, gazetecilere, bu yıl Cumhuriyetin 99'uncu yıl dönümünün kutlanacağını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla andığını söyledi.

Bayrakların, milletlerin en kıymetlisi, en değerlisi olduğunu dile getiren Yavuz, bayrakların hem milletlerin bağımsızlığını hem de onur ve haysiyetini temsil ettiğini kaydetti.

Yavuz, bayramları en anlamlı kılan şeyin Türk bayrağı olduğunu, bayramların en iyi Türk bayrağıyla kutlandığını vurgulayarak, "Bayrak bilinci olmayan toplumlar dağılır gider. Bu açıdan da yıllardır sürdürdüğümüz ve Kocaeli'de devam ettiğimiz her bir eve, her bir iş yerine bayrak asılması ve geleceğimizin teminatı evlatlarımızın bayrak şuuru ve sevgisiyle büyümesini amaçlayan bir kampanya yaptık. Bugün itibarıyla 250 bin bayrağı tüm ilçelerimizde dağıtmaya başladık. Bu kampanya giderek daha büyük rakamlara ulaşacaktır." diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yoğun bir program hazırladıklarını dile getiren Yavuz, herkesi kutlamalarına katılmaya davet etti.