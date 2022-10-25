25 Eki 2022 - 19:00- Spor G: 25 Eki 2022 - 16:59

İsmail Parlak’tan istifanın gerekçeleri

Kocaelispor’un eski yöneticilerinden an itibariyle Süper Amatör Lig’de mücadele eden Alikahyaspor Kulüp Başkanı, Ak Parti Eski İzmit İlçe Yöneticisi İsmail Parlak, Ak Parti’deki üyeliğinden istifa etti.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
İsmail Parlak’tan istifanın gerekçeleri mask

DUYURMAK İSTEDİM

2019’da AKP Meclis Üyesi Aday Adayı olan İsmail Parlak şu şekilde konuştu: İnsanın değer görmediği yerde durmasının anlamını yoktu. Sessiz bir şekilde gittiği zaman da kişiler kendilerini paşa zannederler. Ben duyurmak istedim. Belki insanlar da kendilerini sorgular. Seçime 7 ay kaldı ve hata yapma devam ediyorlar.

PARTİ OLMASA SEN DE OLMAZDIN

Makamlardakiler kişisel ego ve kaprislerini partilerinin üzerinde tutuyor. Daha da vahimi teşkilatı yok sayıyor. Bunu kabullenemiyorum. Çünkü makamdaki kişi partinin sayesinde orada oturuyor. Ama sorsan herkes tırnağı ile kazıyarak bir yerlere geldiğini söylüyor. Şunu bu insanlar bilmeli. Parti olmasa sen de olmazdın!

ÇOK GÖRDÜM

Eski belediye başkanlarında da bunu gördüm, ilçe başkanlarında da gördüm. Zamanında ordu ile dolaşırlardı, makamlarından olunca şimdi yapayalnızlar. O yüzden kimse partisini, teşkilatını yok sayamaz! İstifamın tam gerekçesi budur. Bizim için de hakkımızda hayırlısı olsun. Eğer siyaset yapacaksam da bunu partide yönetici olarak yapmayacağım. Bu da böyle biline!

 

 

# AKP, meclis üyesi

25 Eki 2022 - 19:00 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.150.898 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli Kadın FK’dan süper başlangıç mask
Kocaeli Kadın FK’dan süper başlangıç
Fenerbahçe aşığıydı, evlat acısı yaşadı, Covid’den öldü mask
Fenerbahçe aşığıydı, evlat acısı yaşadı, Covid’den öldü
Basketbol hakemi olmak isteyenler… Kurs açılacak mask
Basketbol hakemi olmak isteyenler… Kurs açılacak
İzmit Belediyespor bilgilendirme yapacak mask
İzmit Belediyespor bilgilendirme yapacak
Kuştepe Stadı’nda final gibi maç! Çayırova – Bağdat! mask
Kuştepe Stadı’nda final gibi maç! Çayırova – Bağdat!
Beykan dönüyor, Mehmet Taş cezalı mask
Beykan dönüyor, Mehmet Taş cezalı
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL