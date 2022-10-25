İsmail Parlak’tan istifanın gerekçeleri

DUYURMAK İSTEDİM

2019’da AKP Meclis Üyesi Aday Adayı olan İsmail Parlak şu şekilde konuştu: İnsanın değer görmediği yerde durmasının anlamını yoktu. Sessiz bir şekilde gittiği zaman da kişiler kendilerini paşa zannederler. Ben duyurmak istedim. Belki insanlar da kendilerini sorgular. Seçime 7 ay kaldı ve hata yapma devam ediyorlar.

PARTİ OLMASA SEN DE OLMAZDIN

Makamlardakiler kişisel ego ve kaprislerini partilerinin üzerinde tutuyor. Daha da vahimi teşkilatı yok sayıyor. Bunu kabullenemiyorum. Çünkü makamdaki kişi partinin sayesinde orada oturuyor. Ama sorsan herkes tırnağı ile kazıyarak bir yerlere geldiğini söylüyor. Şunu bu insanlar bilmeli. Parti olmasa sen de olmazdın!

ÇOK GÖRDÜM

Eski belediye başkanlarında da bunu gördüm, ilçe başkanlarında da gördüm. Zamanında ordu ile dolaşırlardı, makamlarından olunca şimdi yapayalnızlar. O yüzden kimse partisini, teşkilatını yok sayamaz! İstifamın tam gerekçesi budur. Bizim için de hakkımızda hayırlısı olsun. Eğer siyaset yapacaksam da bunu partide yönetici olarak yapmayacağım. Bu da böyle biline!