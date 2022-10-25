25 Eki 2022 - 19:42- Gündem G: 25 Eki 2022 - 19:49

Ali Sağlık'ın acı kaybı

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, babası Muammer Sağlık'ı kaybetti
Ali Sağlık'ın acı kaybı mask

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve gazetemizin yazarı emekli müftü Fahri Sağlık’ın babası Muammer Sağlık hayatını kaybetti.Yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları bulunan Muammer Sağlık 90 yaşındaydı. 5 çocuk basası olan Sağlık, İzmit Bağlıca Roçkan Köyünde ikamet ediyordu. Merhumun cenazesi yarın (Çarşamba) öğle namazını takiben köy camiinde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.
# sağlık

25 Eki 2022 - 19:42 - Gündem

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