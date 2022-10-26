Alikahya Gençlik Merkezi’nde sona gelindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlik merkezleriyle gençlere önemli fırsatlar sunuyor. Gençlerin vakitlerini faydalı aktivitelerle geçirmelerini sağlamak amacıyla inşa edilen gençlik merkezlerine yakın zaman Alikahya bölgesi de eklenecek. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı nezdinde devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldı.

ZEMİN SERAMİK İMALATLARI

4 katlı Alikahya Gençlik Merkezi’nde alçıpan bölme duvar, alçıpan tavan, taşyünü, mermer basamak ve seramik döşeme gibi önemli imalatları tamamlayan ekipler, yapının giriş katında bulunan spor salonunun zemin pvc montajını ise yakın zamanda tamamlayacak.

ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSATLARI

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri binanın mekanik işlerini de tamamladı. Buna göre binanın elektrik tesisatlarını çeken ekipler, elektrik ve mekanik vrf sistemlerini devreye almaya başlayacak.

KAPI MONTAJLARI BAŞLAYACAK

Büyükşehir ekipleri diğer imalatlarda da sona geldi. Buna göre binanın girişinde engelli rampası ve giriş merdiven korkulukları tamamlandı. Binanın iç merdivenlerinin korkuluk ve boya işlemlerine devam eden ekipler, Alikahya Gençlik Merkezi’nin kapı montajlarına ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

4 KATLI BİNA

Tamamlandığında gençlere ücretsiz hizmet verecek Alikahya Gençlik Merkezi, 900 metrekarelik kapalı alana sahip. 4 katlı binanın içinde 3 adet sınıf, divaniye, kütüphane, toplantı salonu, bilgisayar, playstation salonu, spor salonu, sanat atölyesi ve bilgi işlem odası bulunuyor.