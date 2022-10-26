Alikahya Gençlik Merkezi’nde sona gelindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlik merkezleriyle gençlere önemli fırsatlar sunuyor. Gençlerin vakitlerini faydalı aktivitelerle geçirmelerini sağlamak amacıyla inşa edilen gençlik merkezlerine yakın zaman Alikahya bölgesi de eklenecek. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı nezdinde devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldı.
ZEMİN SERAMİK İMALATLARI
4 katlı Alikahya Gençlik Merkezi’nde alçıpan bölme duvar, alçıpan tavan, taşyünü, mermer basamak ve seramik döşeme gibi önemli imalatları tamamlayan ekipler, yapının giriş katında bulunan spor salonunun zemin pvc montajını ise yakın zamanda tamamlayacak.
ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSATLARI
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri binanın mekanik işlerini de tamamladı. Buna göre binanın elektrik tesisatlarını çeken ekipler, elektrik ve mekanik vrf sistemlerini devreye almaya başlayacak.
KAPI MONTAJLARI BAŞLAYACAK
Büyükşehir ekipleri diğer imalatlarda da sona geldi. Buna göre binanın girişinde engelli rampası ve giriş merdiven korkulukları tamamlandı. Binanın iç merdivenlerinin korkuluk ve boya işlemlerine devam eden ekipler, Alikahya Gençlik Merkezi’nin kapı montajlarına ise önümüzdeki günlerde başlayacak.
4 KATLI BİNA
Tamamlandığında gençlere ücretsiz hizmet verecek Alikahya Gençlik Merkezi, 900 metrekarelik kapalı alana sahip. 4 katlı binanın içinde 3 adet sınıf, divaniye, kütüphane, toplantı salonu, bilgisayar, playstation salonu, spor salonu, sanat atölyesi ve bilgi işlem odası bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.