26 Eki 2022 - 09:19- Asayiş G: 26 Eki 2022 - 09:21

Hatalı sollama az kalsın faciaya yol açıyordu

İzmit ilçesi Kandıra yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, facianın eşiğinden dönüldü.
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Kaza, İzmit'in Çubuklubala mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametine seyir halinde olan Ferhat Deniz hakimiyetindeki 54 ZF 249 plakalı tanker, yol çalışması yapılan bölgedeki araçlara yakıt ikmali yapmak için manevra yaptı. Bu sırada arakadan gelen A.U. idaresindeki 16 ABS 870 plakalı Ford marka hafif ticari araç, tankeri geçmek istediği esnada kaza meydana geldi. Hafif ticari araç, yakıt tankerine çarptıktan sonra çalışmaların devam ettiği taşlık yola girdi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanan A.U., M.U. ve Y.U.’yu hastaneye sevk etti.

“TRAFİK BU KADAR BASİT OLMAMALI”

Kazayı anlatan tanker sürücüsü Ferhat Deniz, “Makinelere ve kamyonlara mazot vermek için sahaya geliyordum. Sol sinyalimi verdim, döneceğim istikamette beni sollamaya kalktı. Sonra şaşırdı, bocaladı ve yol çalışması devam eden yere düştü. Trafik bu kadar basit olmamalı, basitse biz nasıl yıllarca bu arabaları sürdük. Sinyal verip dönecektim, sağımdan gitmesi gerekiyordu yazık. Büyük maddi hasar oldu. Allah beterinden korusun” dedi.

“ÖNCE TANKERE SONRA DA ÜST TARAFTAKİ TAŞLIK YOLA GİRDİ”

Olay anını anlatan Gökhan Erbil ise, "Mazot tankeri yukarıdan geliyordu, diğer araçta arkasından geliyordu. Mazot tankeri dönüş yapmak için sol sinyalini yaktı ama arkadan gelen araç sollamaya geçti, kurtaramadı. Önce tankere, sonra da üst taraftaki taşlık yola girdi ve aşağıdaki yola düştü" diye konuştu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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26 Eki 2022 - 09:19 - Asayiş

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