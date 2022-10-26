İki oto tamirci dükkanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Yangın, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi 11’inci sokak üzerinde bulunan oto tamircide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanın çatısında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan başka bir oto tamirci dükkanına sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yükselerek havadan dükkanın çatısındaki yangına müdahale etti. Ekipler aynı zamanda yangının sıçradığı diğer oto tamirci dükkanının kapalı olan kepengini zorlayarak açtı. Açılan küçük yerin altından içeri giren ekipler yangına müdahale ederek kontrol alında aldı. Yangın neticesinde iki dükkanda da maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Yangın, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi 11’inci sokak üzerinde bulunan oto tamircide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanın çatısında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan başka bir oto tamirci dükkanına sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yükselerek havadan dükkanın çatısındaki yangına müdahale etti. Ekipler aynı zamanda yangının sıçradığı diğer oto tamirci dükkanının kapalı olan kepengini zorlayarak açtı. Açılan küçük yerin altından içeri giren ekipler yangına müdahale ederek kontrol alında aldı. Yangın neticesinde iki dükkanda da maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.