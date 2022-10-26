26 Eki 2022 - 09:21- Asayiş G: 26 Eki 2022 - 09:24

İki oto tamirci dükkanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

İzmit'te oto tamirci dükkanının çatısında çıkan yangın kısa sürede yan tarafta bulunan başka bir oto tamirci dükkanına sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde, yangın kontrol altına alındı.
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Yangın, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi 11’inci sokak üzerinde bulunan oto tamircide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanın çatısında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan başka bir oto tamirci dükkanına sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yükselerek havadan dükkanın çatısındaki yangına müdahale etti. Ekipler aynı zamanda yangının sıçradığı diğer oto tamirci dükkanının kapalı olan kepengini zorlayarak açtı. Açılan küçük yerin altından içeri giren ekipler yangına müdahale ederek kontrol alında aldı. Yangın neticesinde iki dükkanda da maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, polis, Yangın, itfaiye, Olay

26 Eki 2022 - 09:21 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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