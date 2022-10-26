Kocaeli’de çekilen dizinin başrolü Enes Doğaner oldu

Bir süredir hazırlıklarını sürdüren yeni dijital platform dizi projesi ‘Varla Yok Arası’, set için gün saymaya başladı. Metehan Ece’nin yapımcılığını üstlendiği yeni dizinin oyuncu kadrosunda tanınmış oyuncular yer alıyor. ‘Hayat Bilgisi’, ‘Doksanlar’, ‘Can Tertip’, ‘Selena’ gibi dizilerde rol alan İzmitli sevilen oyuncu Ümit Erdim ile ‘Kocaeli’nin sevilen ismi Yedi Kıtada Haber gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Enes Doğaner başrolü paylaşıyor.

YÖNETMENLİĞİNİ TEVFİK ŞENOL ÜSTLENDİ

Dijital bir platforma 10 bölüm çekilmesi planlanan dizinin yönetmen koltuğunda ise ‘ Sakarya Fırat’, ‘Alayına İsyan’, ‘Korkusuzlar’, ‘Kod Adı Kaos’ ve ‘Sevda Çiçeği’ gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen Tevfik Şenol oturdu. Dizinin ikinci yönetmenliğini ise Mahsun Sancak yapacak. ‘Kurtlar Vadisi’, ‘Deli Yürek’ ve ‘Alemin Kralı’ gibi dizilerin de görüntü yönetmenliğini yapan Tevfik Şenol ise ‘Varla Yok Arası’ ile başarılı işlerine bir yenisi daha eklemeyi hedefliyor.