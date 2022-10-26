Kocaeli’nin cimnastikte ilk ‘milli takım’ sporcuları Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü’nden

Aerobik Cimnastik CimnastLİG 1. Lig müsabakalarında ‘trio kategorisi’nde geçtiğimiz yıl elde ettiği Türkiye şampiyonluğunu bu yıl da koruyan Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü’nden Su İpek Yazıcıoğlu, Nil Turabi ve Beyza Ece Özel milli takıma seçilerek büyük bir başarıya imza attı. İstanbul’da düzenlenen müsabakalarda üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu olan kulübün başarılı sporcuları, 1-3 Kasım tarihlerinde milli takım kampına gidecek ve ardından 3-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Balkan Oyunları Şampiyonası’nda milli takım sporcusu olarak ülkemizi temsil edecek.

ZİYARETLERDE BULUNDULAR

Milli takıma seçilme başarısını gösteren sporcular; Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’nin bağlı olduğu ocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık’ı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım’ı, İzmit Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İzmit İlçe Müdürü Ziya Ülhak Sarıgül’ü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Okul Sporları Müdürü Turgay Bulut’u ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

KOCAELİ SPORUNA ARMAĞAN

Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü Antrenörü olan aynı zamanda Aerobik Cimnastik Teknik Komite Üyesi Milli Takım Antrenörü ve Milli Hakem Akın Poyraz, “Kocaeli’nin cimnastik geçmişinde bu zamana kadar hiç milli takım seviyesinde sporcu çıkmadı. Kocaeli’nin ilk milli cimnastikçileri Kocaeli sporuna armağan olsun. Kocaeli’nin en iyi kulübü olduğumuzu hem 2 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olarak hem de cimnastik milli takımına 3 milli sporcu kazandırarak göstermiş olduk. Kocaeli’nin sporcularımıza sahip çıkacağından eminiz” dedi.