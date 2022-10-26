Değirmendere ikinci maçını da kazandı

Kocaeli Vezir Balcıoğlu Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde heyecan tüm hızı ile sürüyor. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan B Grubu maçında Değirmendere Gençlik – Kartepe Akademik mücadelesini, yeşil siyahlı ekip Değirmendere 80-49 kazandı. Böylece Değirmendere 2’de 2 yaparken, Kartepe Akademik üçüncü maçını da kaybetti.

İZMİT BASKETBOL İHTİSAS 3’TE 3 YAPTI

A Grubu’nda lider İzmit Basketbol İhtisas son maçında Gölcük Belediyespor’u 98-44 ile geçerken 3’te 3 yaptı. Gölcük ekibi çıktığı ikinci maçı da kaybetti. A Grubu’nda maç fazlası ile ikinci sırada bulunan Şirintepe Gençlerbirliği ve üçüncü sıradaki Kocaeli Kolejliler 3 maçta 2 galibiyet aldı, KOSHADOS 2’de 2 yaptı, İzmit Spor ve İzmit Akademi henüz galibiyetle tanışamadı. B Grubu’nda Derince Yenikent son maçında Kocaeli Atletik’i 76-67 yendi ve 3’te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. İzmit Akademi de, Değirmendere gibi 2’de 2 yaptı. İzmit Yıldırım ve Şirintepespor’un ise galibiyeti bulunmuyor.

KOCAELİ VEZİR BALCIOĞLU BÜYÜK ERKEKLER BASKETBOL LİGİ

A GRUBU

S

TAKIMLAR

O

G

M

As.

Ys.

Av.

P

1

İzmit Basketbol İhtisas

3

3

0

267

134

133

6

2

Şirintepe GB.

3

2

1

185

181

4

5

3

Kocaeli Kolejliler

3

2

1

199

146

53

5

4

KOSHADO

2

2

0

167

86

81

4

5

İzmit Spor

3

0

3

139

260

-121

3

6

İzmit Akademi (B)

2

0

2

93

156

-63

2

7

Gölcük Belediye

2

0

2

85

172

-87

2



B GRUBU

S

TAKIMLAR

O

G

M

As.

Ys.

Av.

P

1

Derince Yenikent

3

3

0

256

160

96

6

2

İzmit Akademi

2

2

0

150

97

53

4

3

Kocaeli Atletik

3

1

2

179

189

-10

4

4

Değirmendere

2

2

0

142

96

46

4

5

Kartepe Akademik

3

0

3

140

253

-113

3

6

İzmit Yıldırım

2

0

2

95

154

-59

2

7

Şirintepespor

1

0

1

48

61

-13

2

