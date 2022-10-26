26 Eki 2022 - 09:36- Spor G: 26 Eki 2022 - 09:37

Değirmendere ikinci maçını da kazandı

Erdem Övüç
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Değirmendere ikinci maçını da kazandı mask
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Kocaeli Vezir Balcıoğlu Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde heyecan tüm hızı ile sürüyor. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan B Grubu maçında Değirmendere Gençlik – Kartepe Akademik mücadelesini, yeşil siyahlı ekip Değirmendere 80-49 kazandı. Böylece Değirmendere 2’de 2 yaparken, Kartepe Akademik üçüncü maçını da kaybetti.

İZMİT BASKETBOL İHTİSAS 3’TE 3 YAPTI

A Grubu’nda lider İzmit Basketbol İhtisas son maçında Gölcük Belediyespor’u 98-44 ile geçerken 3’te 3 yaptı. Gölcük ekibi çıktığı ikinci maçı da kaybetti. A Grubu’nda maç fazlası ile ikinci sırada bulunan Şirintepe Gençlerbirliği ve üçüncü sıradaki Kocaeli Kolejliler 3 maçta 2 galibiyet aldı, KOSHADOS 2’de 2 yaptı, İzmit Spor ve İzmit Akademi henüz galibiyetle tanışamadı. B Grubu’nda Derince Yenikent son maçında Kocaeli Atletik’i 76-67 yendi ve 3’te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. İzmit Akademi de, Değirmendere gibi 2’de 2 yaptı. İzmit Yıldırım ve Şirintepespor’un ise galibiyeti bulunmuyor.

KOCAELİ VEZİR BALCIOĞLU BÜYÜK ERKEKLER BASKETBOL LİGİ

A GRUBU

S
TAKIMLAR
O
G
M
As.
Ys.

Av.
P
1
İzmit Basketbol İhtisas
3
3
0
267
134

133
6
2
Şirintepe GB.
3
2
1
185
181

4
5
3
Kocaeli Kolejliler
3
2
1
199
146

53
5
4
KOSHADO
2
2
0
167
86

81
4
5
İzmit Spor
3
0
3
139
260

-121
3
6
İzmit Akademi (B)
2
0
2
93
156

-63
2
7
Gölcük Belediye
2
0
2
85
172

-87
2
 

B GRUBU

S
TAKIMLAR
O
G
M
As.
Ys.

Av.
P
1
Derince Yenikent
3
3
0
256
160

96
6
2
İzmit Akademi
2
2
0
150
97

53
4
3
Kocaeli Atletik
3
1
2
179
189

-10
4
4
Değirmendere
2
2
0
142
96

46
4
5
Kartepe Akademik
3
0
3
140
253

-113
3
6
İzmit Yıldırım
2
0
2
95
154

-59
2
7
Şirintepespor
1
0
1
48
61

-13
2
 

# Atatürk, Kartepe

26 Eki 2022 - 09:36 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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