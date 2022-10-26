Değirmendere ikinci maçını da kazandı

Kocaeli Vezir Balcıoğlu Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde heyecan tüm hızı ile sürüyor. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan B Grubu maçında Değirmendere Gençlik – Kartepe Akademik mücadelesini, yeşil siyahlı ekip Değirmendere 80-49 kazandı. Böylece Değirmendere 2’de 2 yaparken, Kartepe Akademik üçüncü maçını da kaybetti.
İZMİT BASKETBOL İHTİSAS 3’TE 3 YAPTI
A Grubu’nda lider İzmit Basketbol İhtisas son maçında Gölcük Belediyespor’u 98-44 ile geçerken 3’te 3 yaptı. Gölcük ekibi çıktığı ikinci maçı da kaybetti. A Grubu’nda maç fazlası ile ikinci sırada bulunan Şirintepe Gençlerbirliği ve üçüncü sıradaki Kocaeli Kolejliler 3 maçta 2 galibiyet aldı, KOSHADOS 2’de 2 yaptı, İzmit Spor ve İzmit Akademi henüz galibiyetle tanışamadı. B Grubu’nda Derince Yenikent son maçında Kocaeli Atletik’i 76-67 yendi ve 3’te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. İzmit Akademi de, Değirmendere gibi 2’de 2 yaptı. İzmit Yıldırım ve Şirintepespor’un ise galibiyeti bulunmuyor.
KOCAELİ VEZİR BALCIOĞLU BÜYÜK ERKEKLER BASKETBOL LİGİ
A GRUBU
S
TAKIMLAR
O
G
M
As.
Ys.
Av.
P
1
İzmit Basketbol İhtisas
3
3
0
267
134
133
6
2
Şirintepe GB.
3
2
1
185
181
4
5
3
Kocaeli Kolejliler
3
2
1
199
146
53
5
4
KOSHADO
2
2
0
167
86
81
4
5
İzmit Spor
3
0
3
139
260
-121
3
6
İzmit Akademi (B)
2
0
2
93
156
-63
2
7
Gölcük Belediye
2
0
2
85
172
-87
2
B GRUBU
S
TAKIMLAR
O
G
M
As.
Ys.
Av.
P
1
Derince Yenikent
3
3
0
256
160
96
6
2
İzmit Akademi
2
2
0
150
97
53
4
3
Kocaeli Atletik
3
1
2
179
189
-10
4
4
Değirmendere
2
2
0
142
96
46
4
5
Kartepe Akademik
3
0
3
140
253
-113
3
6
İzmit Yıldırım
2
0
2
95
154
-59
2
7
Şirintepespor
1
0
1
48
61
-13
2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.