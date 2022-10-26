26 Eki 2022 - 09:37- Spor G: 26 Eki 2022 - 09:38

Kocaeli 23 Nisan iyi gidiyor “19-80”

Erdem Övüç
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Kocaeli 23 Nisan iyi gidiyor “19-80” mask
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İlimizin efsane basketbol üstatlarından, Kocaelispor Eski Salon Sporları Şube Sorumlusu, Merhum Burhan Kasım’ın adının verildiği Kocaeli U-16 Erkekler Basketbol Ligi’nde heyecan sürüyor. Üçüncü hafta maçlarında D Grubu’nda mücadele eden şampiyonluk adayı Kocaeli 23 Nisan Spor Kulübü, Hanibal B takımını 80-19 mağlup etti. 2’de 2 yaptı. 2 takımla 16’larda mücadele eden Hanibal’da A takımı C Grubu’nda 3’te 3 ile lider, D Grubu’nda da 3’te 2 ile ikinci sırada yer alıyor.

BÜYÜK TABLO ORTAYA ÇIKIYOR

Çekişmeli ve zevkli maçlara sahne olan Erkekler U-16 Basketbol Ligi’nde A Grubu’nda Gölcük Belediyespor (A) ve İzmit Akademi 2’de 2 yaptı. B Grubu’nda Karamürsel Gençlik, Derince Yenikent ve 23 Nisan (B) ilk iki maçlarını kazanan takımlar oldu. C Grubu’nda Hanibal (A) 3’te 3, Kocaeli Basket ve Gebze Yıldızları da 2’de yaptı. D Grubu’nda Hanibal (B) 3’te 2, 23 Nisan (A) takımı da 2 maçından da galibiyetle ayrıldı. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan maçlarda gruplarında ilk 2 sıradaki takımlar adlarını son 8’e yazdıracak.

HAFTANIN SKORLARI

 

A GRUBU

Kocaeli Gelişim – Kocaeli Doğuş: 90-35

Çayırova Belediye – Gölcük Belediye (A): 41 - 114           

 

B GRUBU

Karamürsel Gençlik – Derincespor: 94-41

Kocaeli 23 Nisan (B) – KOSHADOS: 74-23

 

C GRUBU

Gebze Mutlukent – Kocaeli Kolejliler: 52-62

Kağıtspor – Hanibal (A): 20-55

 

D GRUBU

İzmit Yıldırım – Darıca GB: 68-80

Hanibal (B) – Kocaeli 23 Nisan (A): 19-80

 

KOCAELİ BURHAN KASIM U-16 ERKEKLER BASKETBOL LİGİ

 

A GRUBU

S
TAKIMLAR
O
G
M
As.
Ys.

Av.
P
1
Gölcük Belediye (A)
2
2
0
192
109

83
4
2
İzmit Akademi
2
2
0
125
88

37
4
3
Kocaeli Gelişim
2
1
1
158
113

45
3
4
Kocaeli Doğuş
2
1
1
83
135

-52
3
5
İzmit DSİ
2
0
2
100
113

-13
2
6
Çayırova Belediye
2
0
2
74
175

-100
2
 

B GRUBU

S
TAKIMLAR
O
G
M
As.
Ys.

Av.
P
1
Karamürsel Gençlik
2
2
0
188
68

120
4
2
Derince Yenikent
2
2
0
156
54

102
4
3
Kocaeli 23 Nisan (B)
2
2
0
118
62

56
4
4
İzmit Spor
2
0
2
77
117

-40
2
5
KOSHADOS
2
0
2
50
168

-118
2
6
Derince Spor
2
0
2
57
177

-120
2
 

C GRUBU

S
TAKIMLAR
O
G
M
As.
Ys.

Av.
P
1
Hanibal (A)
3
3
0
251
69

182
6
2
Kocaeli Basket
2
2
0
157
94

63
4
3
Kocaeli Kolejliler
3
1
2
125
224

-99
4
4
Gebze Yıldızları
2
2
0
150
79

61
4
5
Kağıtspor
3
0
3
119
194

-75
3
6
Gebze Mutlukent
3
0
3
112
244

-132
3
 

D GRUBU

S
TAKIMLAR
O
G
M
As.
Ys.

Av.
P
1
Hanibal (B)
3
2
1
183
145

38
5
2
Kocaeli 23 Nisan (A)
2
2
0
164
43

121
4
3
Darıca GB.
3
1
2
147
216

-69
4
4
Gölcük Belediye (B)
2
1
1
99
119

-20
3
5
İzmit Yıldırım
2
0
2
101
171

-70
2
 

# Kocaelispor

26 Eki 2022 - 09:37 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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