Kocaeli 23 Nisan iyi gidiyor “19-80”

İlimizin efsane basketbol üstatlarından, Kocaelispor Eski Salon Sporları Şube Sorumlusu, Merhum Burhan Kasım’ın adının verildiği Kocaeli U-16 Erkekler Basketbol Ligi’nde heyecan sürüyor. Üçüncü hafta maçlarında D Grubu’nda mücadele eden şampiyonluk adayı Kocaeli 23 Nisan Spor Kulübü, Hanibal B takımını 80-19 mağlup etti. 2’de 2 yaptı. 2 takımla 16’larda mücadele eden Hanibal’da A takımı C Grubu’nda 3’te 3 ile lider, D Grubu’nda da 3’te 2 ile ikinci sırada yer alıyor.

BÜYÜK TABLO ORTAYA ÇIKIYOR

Çekişmeli ve zevkli maçlara sahne olan Erkekler U-16 Basketbol Ligi’nde A Grubu’nda Gölcük Belediyespor (A) ve İzmit Akademi 2’de 2 yaptı. B Grubu’nda Karamürsel Gençlik, Derince Yenikent ve 23 Nisan (B) ilk iki maçlarını kazanan takımlar oldu. C Grubu’nda Hanibal (A) 3’te 3, Kocaeli Basket ve Gebze Yıldızları da 2’de yaptı. D Grubu’nda Hanibal (B) 3’te 2, 23 Nisan (A) takımı da 2 maçından da galibiyetle ayrıldı. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan maçlarda gruplarında ilk 2 sıradaki takımlar adlarını son 8’e yazdıracak.

HAFTANIN SKORLARI

A GRUBU

Kocaeli Gelişim – Kocaeli Doğuş: 90-35

Çayırova Belediye – Gölcük Belediye (A): 41 - 114

B GRUBU

Karamürsel Gençlik – Derincespor: 94-41

Kocaeli 23 Nisan (B) – KOSHADOS: 74-23

C GRUBU

Gebze Mutlukent – Kocaeli Kolejliler: 52-62

Kağıtspor – Hanibal (A): 20-55

D GRUBU

İzmit Yıldırım – Darıca GB: 68-80

Hanibal (B) – Kocaeli 23 Nisan (A): 19-80

KOCAELİ BURHAN KASIM U-16 ERKEKLER BASKETBOL LİGİ

A GRUBU

S

TAKIMLAR

O

G

M

As.

Ys.

Av.

P

1

Gölcük Belediye (A)

2

2

0

192

109

83

4

2

İzmit Akademi

2

2

0

125

88

37

4

3

Kocaeli Gelişim

2

1

1

158

113

45

3

4

Kocaeli Doğuş

2

1

1

83

135

-52

3

5

İzmit DSİ

2

0

2

100

113

-13

2

6

Çayırova Belediye

2

0

2

74

175

-100

2



B GRUBU

S

TAKIMLAR

O

G

M

As.

Ys.

Av.

P

1

Karamürsel Gençlik

2

2

0

188

68

120

4

2

Derince Yenikent

2

2

0

156

54

102

4

3

Kocaeli 23 Nisan (B)

2

2

0

118

62

56

4

4

İzmit Spor

2

0

2

77

117

-40

2

5

KOSHADOS

2

0

2

50

168

-118

2

6

Derince Spor

2

0

2

57

177

-120

2



C GRUBU

S

TAKIMLAR

O

G

M

As.

Ys.

Av.

P

1

Hanibal (A)

3

3

0

251

69

182

6

2

Kocaeli Basket

2

2

0

157

94

63

4

3

Kocaeli Kolejliler

3

1

2

125

224

-99

4

4

Gebze Yıldızları

2

2

0

150

79

61

4

5

Kağıtspor

3

0

3

119

194

-75

3

6

Gebze Mutlukent

3

0

3

112

244

-132

3



D GRUBU

S

TAKIMLAR

O

G

M

As.

Ys.

Av.

P

1

Hanibal (B)

3

2

1

183

145

38

5

2

Kocaeli 23 Nisan (A)

2

2

0

164

43

121

4

3

Darıca GB.

3

1

2

147

216

-69

4

4

Gölcük Belediye (B)

2

1

1

99

119

-20

3

5

İzmit Yıldırım

2

0

2

101

171

-70

2

