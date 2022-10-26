Kocaeli 23 Nisan iyi gidiyor “19-80”

İlimizin efsane basketbol üstatlarından, Kocaelispor Eski Salon Sporları Şube Sorumlusu, Merhum Burhan Kasım’ın adının verildiği Kocaeli U-16 Erkekler Basketbol Ligi’nde heyecan sürüyor. Üçüncü hafta maçlarında D Grubu’nda mücadele eden şampiyonluk adayı Kocaeli 23 Nisan Spor Kulübü, Hanibal B takımını 80-19 mağlup etti. 2’de 2 yaptı. 2 takımla 16’larda mücadele eden Hanibal’da A takımı C Grubu’nda 3’te 3 ile lider, D Grubu’nda da 3’te 2 ile ikinci sırada yer alıyor.
BÜYÜK TABLO ORTAYA ÇIKIYOR
Çekişmeli ve zevkli maçlara sahne olan Erkekler U-16 Basketbol Ligi’nde A Grubu’nda Gölcük Belediyespor (A) ve İzmit Akademi 2’de 2 yaptı. B Grubu’nda Karamürsel Gençlik, Derince Yenikent ve 23 Nisan (B) ilk iki maçlarını kazanan takımlar oldu. C Grubu’nda Hanibal (A) 3’te 3, Kocaeli Basket ve Gebze Yıldızları da 2’de yaptı. D Grubu’nda Hanibal (B) 3’te 2, 23 Nisan (A) takımı da 2 maçından da galibiyetle ayrıldı. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan maçlarda gruplarında ilk 2 sıradaki takımlar adlarını son 8’e yazdıracak.
HAFTANIN SKORLARI
A GRUBU
Kocaeli Gelişim – Kocaeli Doğuş: 90-35
Çayırova Belediye – Gölcük Belediye (A): 41 - 114
B GRUBU
Karamürsel Gençlik – Derincespor: 94-41
Kocaeli 23 Nisan (B) – KOSHADOS: 74-23
C GRUBU
Gebze Mutlukent – Kocaeli Kolejliler: 52-62
Kağıtspor – Hanibal (A): 20-55
D GRUBU
İzmit Yıldırım – Darıca GB: 68-80
Hanibal (B) – Kocaeli 23 Nisan (A): 19-80
KOCAELİ BURHAN KASIM U-16 ERKEKLER BASKETBOL LİGİ
A GRUBU
S
TAKIMLAR
O
G
M
As.
Ys.
Av.
P
1
Gölcük Belediye (A)
2
2
0
192
109
83
4
2
İzmit Akademi
2
2
0
125
88
37
4
3
Kocaeli Gelişim
2
1
1
158
113
45
3
4
Kocaeli Doğuş
2
1
1
83
135
-52
3
5
İzmit DSİ
2
0
2
100
113
-13
2
6
Çayırova Belediye
2
0
2
74
175
-100
2
B GRUBU
S
TAKIMLAR
O
G
M
As.
Ys.
Av.
P
1
Karamürsel Gençlik
2
2
0
188
68
120
4
2
Derince Yenikent
2
2
0
156
54
102
4
3
Kocaeli 23 Nisan (B)
2
2
0
118
62
56
4
4
İzmit Spor
2
0
2
77
117
-40
2
5
KOSHADOS
2
0
2
50
168
-118
2
6
Derince Spor
2
0
2
57
177
-120
2
C GRUBU
S
TAKIMLAR
O
G
M
As.
Ys.
Av.
P
1
Hanibal (A)
3
3
0
251
69
182
6
2
Kocaeli Basket
2
2
0
157
94
63
4
3
Kocaeli Kolejliler
3
1
2
125
224
-99
4
4
Gebze Yıldızları
2
2
0
150
79
61
4
5
Kağıtspor
3
0
3
119
194
-75
3
6
Gebze Mutlukent
3
0
3
112
244
-132
3
D GRUBU
S
TAKIMLAR
O
G
M
As.
Ys.
Av.
P
1
Hanibal (B)
3
2
1
183
145
38
5
2
Kocaeli 23 Nisan (A)
2
2
0
164
43
121
4
3
Darıca GB.
3
1
2
147
216
-69
4
4
Gölcük Belediye (B)
2
1
1
99
119
-20
3
5
İzmit Yıldırım
2
0
2
101
171
-70
2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.