26 Eki 2022 - 09:38- Spor G: 26 Eki 2022 - 09:39

Kocaeli Güneş 16 takımı rahat kazandı
Kocaeli Güneş 16 takımı rahat kazandı mask
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Kocaeli U-16 Futbol Ligi 2. hafta maçlarında fileler bol bol havalandı. A Grubu’nda Nusretiyepor’u mağlup eden Kocaeli Güneş liderliğini sürdürdü. B Grubu’nda Kartepe Belediye, C Grubu’nda Arslanbey Gençlerbirliği, D Grubu’nda Derince Birlik, E Grubu’nda Çenedağ, F Grubu’nda Hisareyn, G Grubu’nda da İhsaniyespor liderlik koltuğunda oturuyor. 16’lar adına A Grubu’nda mücadele eden Kartepe ekibi Nusretiyepor ise tarihinde ilk kez bu yaş grubunda takım çıkararak lige girdi.
# Kartepe, takım, Futbol

26 Eki 2022 - 09:38 - Spor

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