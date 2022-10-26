Kocaeli Güneş 16 takımı rahat kazandı

Kocaeli U-16 Futbol Ligi 2. hafta maçlarında fileler bol bol havalandı. A Grubu’nda Nusretiyepor’u mağlup eden Kocaeli Güneş liderliğini sürdürdü. B Grubu’nda Kartepe Belediye, C Grubu’nda Arslanbey Gençlerbirliği, D Grubu’nda Derince Birlik, E Grubu’nda Çenedağ, F Grubu’nda Hisareyn, G Grubu’nda da İhsaniyespor liderlik koltuğunda oturuyor. 16’lar adına A Grubu’nda mücadele eden Kartepe ekibi Nusretiyepor ise tarihinde ilk kez bu yaş grubunda takım çıkararak lige girdi.