Alikahyaspor’da Erkan Gürdal dönemi sona erdi

Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele eden Alikahyaspor’da Antrenör Erkan Gürdal ile yollar ayrıldı. İlimizde uzun yıllardır farklı takımlarda görev alan Gürdal’a teşekkür edilirken, genç teknik adamın yerine kulübün alt yapısında görev alan 34 yaşındaki Muhammed Mumcu getirildi. Alikahyaspor 6 maç sonunda 4 yenilgi ve 2 de beraberlik elde etti. Muhammed Mumcu, futbol kariyerine Kocaelispor alt yapısında başladı. Sırası ile Gölcükspor, Araklıspor, Derince Belediyespor, Çınarlıspor, Adıyamanspor, Çarşambaspor, Çal Belediyespor, Sarayköy ve Serinhisar’da forma giydi.