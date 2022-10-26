Kocaeli’deki 2 firmaya ihale yasağı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli Karamürsel’de faaliyet gösteren Hilmi Özyer’e ait firmanın 6 ay süre ile ihalelere katılmasını yasakladı. 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan firma 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Bakanlığın ihalelerine katılamayacak.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı ise Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı Murat Çalık’ın 1 yıl süre ile tüm ihalelere katılmasını yasakladı. Gebze Orman İşletme Müdürlüğünün gerçekleştirdiği ihalede gerekenleri yerine getirmeyen Çalık’ın firması Başiskele ilçesinde bulunuyor. Her iki firmanın ihale yasağı 26 Ekim 2022 Tarihli ve 31995 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.