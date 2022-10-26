Yenicuma Çay Bahçesi geçici olarak hizmete ara veriyor

Yenicuma Çay Bahçesi, yenileme projesi kapsamında ay sonunda hizmete ara verecek. Yenicuma Parkı ve Çay Bahçesi Yenileme Projesi kapsamında bir süredir park bölümünde devam eden çalışmalara çay bahçesi de eklenecek. Kentin sembol noktalarından olan Yenicuma Çay Bahçesi, tadilat çalışmaları tamamlandığında yepyeni ve şık görünümüyle İzmit halkına hizmet etmeye devam edecek.

PERSONEL DURUMU YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Yenicuma Çay Bahçesi iş molasına girerken, İzmitliler çay bahçesindeki hizmetin aynısını Gülümse Kafe Fevziye’de alabilecek. Verilen hizmet molası nedeniyle, İzmit Belediyesi yaz sezonuna kadar çay bahçesi personelinde mecburi azalma yoluna gidecek. Personelin bir kısmı ihtiyaç duyulan noktalarda değerlendirilecek, tüm personelin yasal hakları mağdur edilmeden ödenecek. Yaz sezonunda kafe hizmeti tekrar başladığında personel durumu ihtiyaca göre tekrar değerlendirilecek. Ayrıca tüm hizmet alanlarında kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde vatadaşa gerektiği gibi hizmet sunabilmek için ve Gülümse Kafe Markasının daha da geliştirilmesi amacıyla daha profesyonel personel yapılanması konusunda da ciddi bir çalışma yürütülmektedir.