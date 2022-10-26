26 Eki 2022 - 14:46- Spor G: 26 Eki 2022 - 14:47

Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın spor !
Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın spor ! mask

Gölcük’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Ortaokul ve Liseler Arası Cumhuriyet Koşusu, Mini Hentbol Müsabakaları ve Judo-Bocce-Kros Yarışları, 356 öğrencinin katılımıyla tam bir spor şölenine dönüştü. İlçe genelinde düzenlenen ortaokul ve liseler Arası spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışları alanında düzenlenen törenle takdim edildi.

PROTOKOL HAZIR BULUNDU

Ödül törenine Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Gölcük ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan ile Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tayyar Mert, öğrenciler, öğretmenler, veliler katıldı.
# eğitim

26 Eki 2022 - 14:46 - Spor

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