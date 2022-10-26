Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın spor !

Gölcük’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Ortaokul ve Liseler Arası Cumhuriyet Koşusu, Mini Hentbol Müsabakaları ve Judo-Bocce-Kros Yarışları, 356 öğrencinin katılımıyla tam bir spor şölenine dönüştü. İlçe genelinde düzenlenen ortaokul ve liseler Arası spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışları alanında düzenlenen törenle takdim edildi.
PROTOKOL HAZIR BULUNDU
Ödül törenine Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Gölcük ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan ile Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tayyar Mert, öğrenciler, öğretmenler, veliler katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.