26 Eki 2022 - 14:47- Spor G: 26 Eki 2022 - 14:48

Öğrenci sporcular hazır mısınız ?

Hakan Yağcıoğlu
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Öğrenci sporcular hazır mısınız ? mask

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Gençler Futsal, Gençler ve Yıldızlar Basketbol, Gençler ve Küçükler Hentbol, Yıldızlar ve Gençler Voleybol kuraları. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Koordinatörü Göksel Ali Argun ve üyeler, sorunları masaya yatırdı ve fikstür çekimini tamamladı. Hafta sonu oğlunu evlendiren çiçeği burnunda kayınpeder Argun, kutlamaları kabul etti. 
# eğitim

26 Eki 2022 - 14:47 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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