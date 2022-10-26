26 Eki 2022 - 14:47- Spor G: 26 Eki 2022 - 14:48

U-16 sıkı başladı
U-16 sıkı başladı mask

2.haftayı geride bırakan Kocaeli U16 Amatör Futbol Ligi’nde ikinci haftalar geride kalırken, A Grubu’nda Güneş ve İzmit FK, B Grubu’nda Kartepe Belediye, Çenesuyu Plajyolu, İzmit Yahyakaptan, C Grubu’nda Arslanbey G.B., Kocaeli 1937 Seka, Bağçeşme, D Grubu’nda Çamlıtepespor, Derince Birlik, E Grubu’nda Körfez Hereke Yıldız,Derince Çenedağ, F Grubu’nda Seka Doğan, Hisareynspor, G Grubu’nda İhsaniyespor, Gölcükspor, H Grubu’nda Başiskele Damlar, Anadolu 1071, K Grubu’nda Darıcaspor, Gebzespor, Çayırova Bld., L Grubu’nda Trakyaspor, Gebze Sultan Orhan ve M Grubu’nda da Gebze Beylikbağı ve Darıca Kale Bayramoğlu zirveyi paylaşıyor. Haftanın puan durumu, toplu sonuçları ve gelecek haftanın programı şöyle…
# Kartepe, Futbol, Amatör

26 Eki 2022 - 14:47 - Spor

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