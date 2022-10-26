İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden Yeşilova’da kapsamlı temizlik çalışması 

Vatandaşların hijyenik ve temiz bir kentte sağlıklı yaşaması adına gece gündüz mesaisine devam eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölge bölge kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak, kentin en yoğun bölgelerinden olan Yeşilova Mahallesi’nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.
TÜM SOKAK VE CADDELERİ ELDEN GEÇİRDİLER
İzmit Belediyesince Yeşilova’da gerçekleştirilen kapsamlı çalışmada; 1 yıkama aracı, 1 yol süpürme aracı, 1 JSB kepçe, 1 açık araç kamyon ve 15 mevkici personel görev yaptı. Bölgeyi ihtiyaçları dahilinde temizleyen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit’in tüm mahallelerinde genel temizlik çalışmalarına program dahilinde aralıksız devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.