Atakent Cihan Hastanesi, Kordsa’da kadınlarla buluştu  

KORDSA Kadın Kulübü, önceki gün meme kanseriyle ilgili etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Özel Atakent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hülya Odabaşoğlu Kaya, meme sağlığı, meme hastalıkları, meme kanserlerinin belirtileri, tedavisi ve korunma yolları hakkında KORDSA’nın kadın çalışanlarına bilgi verdi. Açık havada gerçekleştirilen etkinlikte en çok yöneltilen sorular meme kanseri tedavisinin çeşitleri, kanser tedavilerinin sonuçları ve meme kanseri açısından risk faktörleri oldu.

ERKEN MÜDAHALE

Kanserle yaşamanın kader olmadığını belirten Opr. Dr. Hülya Odabaşoğlu Kaya, taramaların ve erken müdahalenin öneminin üzerinde ağırlıklı olarak durdu. Karşılıklı etkileşime dayalı, soru ve cevaplarla oldukça aktif geçen buluşma sonunda KORDSA çalışanları, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hülya Odabaşoğlu Kaya’ya teşekkür etti.