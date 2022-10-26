Atakent Cihan Hastanesi, Kordsa’da kadınlarla buluştu  

KORDSA Kadın Kulübü, önceki gün meme kanseriyle ilgili etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Özel Atakent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hülya Odabaşoğlu Kaya, meme sağlığı, meme hastalıkları, meme kanserlerinin belirtileri, tedavisi ve korunma yolları hakkında KORDSA’nın kadın çalışanlarına bilgi verdi. Açık havada gerçekleştirilen etkinlikte en çok yöneltilen sorular meme kanseri tedavisinin çeşitleri, kanser tedavilerinin sonuçları ve meme kanseri açısından risk faktörleri oldu.
ERKEN MÜDAHALE
Kanserle yaşamanın kader olmadığını belirten Opr. Dr. Hülya Odabaşoğlu Kaya, taramaların ve erken müdahalenin öneminin üzerinde ağırlıklı olarak durdu. Karşılıklı etkileşime dayalı, soru ve cevaplarla oldukça aktif geçen buluşma sonunda KORDSA çalışanları, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hülya Odabaşoğlu Kaya’ya teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.