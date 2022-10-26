Körfez’de vatandaşa kolaylık sağlandı

VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşların tapu işlemleri öncesinde ve sonrasında belediye gidip gelmek zorunda kalmalarının önüne geçen çalışma ile zaman kaybının da önüne geçilmiş oldu. Vatandaşlar, uygulamadan dolayı Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti.