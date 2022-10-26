26 Eki 2022 - 15:07- Gündem G: 26 Eki 2022 - 15:09

Körfez’de vatandaşa kolaylık sağlandı

Körfez Belediyesi, vatandaşların kamudaki işlemlerini daha kolay halledebilmesi adına ilçedeki kurumlarla iş birliğini sürdürüyor. Bu kapsamda da son olarak İlçe Tapu Müdürlüğü içerisinde Emlak Tahakkuk Şefliği ve Veznesini hizmete açtı.

Körfez’de vatandaşa kolaylık sağlandı mask

VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşların tapu işlemleri öncesinde ve sonrasında belediye gidip gelmek zorunda kalmalarının önüne geçen çalışma ile zaman kaybının da önüne geçilmiş oldu. Vatandaşlar, uygulamadan dolayı Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti.
# Vatandaşlar

26 Eki 2022 - 15:07 - Gündem

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