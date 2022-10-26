26 Eki 2022 - 15:09- Gündem G: 26 Eki 2022 - 15:10

Milangaz Hacer Demirören MTAL 5 ülkeden misafirlerini ağırladı  

Körfez Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus+ Projesi Türkiye hareketliliğine ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında okul, 5 ülkeden öğrenci ve öğretmenleri ağırladı  

Milangaz Hacer Demirören MTAL 5 ülkeden misafirlerini ağırladı   mask
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Körfez Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ortaklarından olduğu “Haydi Dünyamızı Soğutalım” isimli Erasmus+ Projesinin Türkiye haraketliliği için 17-21 Ekim tarihleri arasında Türkiye ev sahipliğini yaptı. Romanya, İspanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye olmak üzere 5 ülkeden öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla 5 gün süren etkinliklerde sunumlar, atölye çalışmaları, eğitim gezileri yapıldı. Etkinliğin son günü Körfez Belediye Meclisi Salonu’nda yapılan kapanış seminerinde Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

 

KOCAELİ’NİN GÜZELLİKLERİ

 

Okul Müdürü Meral Şahin Günkut, öğretmenler ve öğrencilerin ev sahipliğinde misafirler ilk gün İZAYDAŞ’ı ziyaret etti; 2’nci gün Ormanya’ya, 3’üncü gün Yuvacık Barajı’na götürüldü. 4’üncü gün Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi gezdirildi. 5’inci gün ise kapanış seminerinde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt katılımcılara sertifikalarını takdim etti.
# türkiye, eğitim, Okul, öğrenci

26 Eki 2022 - 15:09 - Gündem

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