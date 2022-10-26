Milangaz Hacer Demirören MTAL 5 ülkeden misafirlerini ağırladı  

Körfez Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ortaklarından olduğu “Haydi Dünyamızı Soğutalım” isimli Erasmus+ Projesinin Türkiye haraketliliği için 17-21 Ekim tarihleri arasında Türkiye ev sahipliğini yaptı. Romanya, İspanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye olmak üzere 5 ülkeden öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla 5 gün süren etkinliklerde sunumlar, atölye çalışmaları, eğitim gezileri yapıldı. Etkinliğin son günü Körfez Belediye Meclisi Salonu’nda yapılan kapanış seminerinde Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
KOCAELİ’NİN GÜZELLİKLERİ
Okul Müdürü Meral Şahin Günkut, öğretmenler ve öğrencilerin ev sahipliğinde misafirler ilk gün İZAYDAŞ’ı ziyaret etti; 2’nci gün Ormanya’ya, 3’üncü gün Yuvacık Barajı’na götürüldü. 4’üncü gün Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi gezdirildi. 5’inci gün ise kapanış seminerinde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt katılımcılara sertifikalarını takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.