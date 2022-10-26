26 Eki 2022 - 15:09- Gündem G: 26 Eki 2022 - 15:10

Özdemir, Gölcük’te istek ve talepleri dinledi

Kaymakam Yusuf Özdemir, vatandaşların evlerinde ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi. Kaymakam Özdemir vatandaşların istek ve taleplerinin yer...
Özdemir, Gölcük’te istek ve talepleri dinledi mask

Kaymakam Yusuf Özdemir, vatandaşların evlerinde ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi. Kaymakam Özdemir vatandaşların istek ve taleplerinin yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimatlar verdi.

26 Eki 2022 - 15:09 - Gündem

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