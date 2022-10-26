Korkut: Eğitime destek vermeyi sürdüreceğiz  

Dernek olarak birçok kültür etkinliği ve çalışmalara imza attıkların belirten Başkan Ramazan Korkut, eğitime verdikleri destekleri sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Korkut, “Gölcük’te hemşerilerimiz ve ilçe halkımızla iç içe olmaya çalışıyoruz. Derneğimizin en önemli faaliyetlerinden birisi de geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz ihtiyaç sahibi öğrencilerimize, 2010 yılından bu yana vermekte olduğumuz burslardır. Bu eğitim döneminde de aldığımız karar neticesinde öğrencilere burs vermek kararı almış bulunmaktayız” dedi.