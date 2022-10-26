İzmit Tarih Koridoru Derneği  ‘İyilik Melekleri’ni ağırladı   

İzmit Tarih Koridoru Derneği ve aynı zamanda Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan ve yönetimi, kentte gönüllülük esasıyla ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan, ‘İyilik Melekleri’ olarak adlandırılan Kocaeli Dernekler Platformu’nu ağırladı. Büyük ilgi gören bu özel buluşmada, Gazeteci-Yazar Uğur Ulusoy da ‘45 Yıl Sonra’ adlı kitabını dernek üyeleri için imzaladı.

GENİŞ KATILIM

Başiskele Tryp By Wyndham Otel’de gerçekleşen buluşmaya Kocaeli Dernekler Platformu Başkanı Sevcan Tamer ve yönetiminin yanı sıra 27 dernekten 65 başkan ve temsilci yer aldı. Büyük ilgi gören toplantı son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Toplantıda her dernek kendi faaliyetleri hakkında bilgi aktardı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

“BU OLUŞUMUN BİR PARÇASIYIZ”

İzmit Tarih Koridoru ve aynı zamanda Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan, “Bugün bu salonda gönüllü derneklerimizi oluşturan kadınlarımızı görünce yalnızca üretimde değil, hayatın her alanında kadının ne kadar güçlü olduğuna, merhamet ve iyiliği temsil ettiğine şahit olduk. Bu güzel oluşuma en başından beri inanmış ve desteklemiş biri olarak sizlerle bir araya gelmekten çok mutlu olduk” dedi.

UĞUR ULUSOY KİTABINI İMZALADI

Öte yandan programda dernek üyelerini bir de sürpriz karşıladı. Kısa süre önce ilk kitabını çıkaran Gazeteci-Yazar Uğur Ulusoy da toplantıya davetliydi. Ulusoy, program sonunda dernek üyeleri için ilk kitabı “45 Yıl Sonra”yı imzaladı. Özcan; Sevcan Tamer ve Uğur Ulusoy’a çiçek takdimiyle katılımları için teşekkür etti.