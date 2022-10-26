Suadiye Barbaros İlkokulu, 55 yabancı öğretmen ve öğrenciyi ağırladı

Suadiye Barbaros İlkokulu Erasmus+ KA2 Stratejik Okul Ortaklıkları projeleri çerçevesinde dahil olduğu proje kapsamında 4 farklı ülkeden 55 kişilik öğretmen ve öğrenci grubunu 17 -22 Ekim tarihleri arasında ilimizde ağırladı. Proje kapsamında İtalya, Romanya, Litvanya ve Sırbistan'dan ülkemize gelen 55 kişilik grup, ziyarette eğitsel ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdi.

“İLÇEMİZDE BİR İLK”

Suadiye Barbaros İlkokulu Müdürü Sadık Sedat Tezcan, “Bu faaliyet aynı anda en çok misafiri ağırlamak anlamında ilçemizde bir ilk. Okul olarak dahil olduğumuz bu projenin her adımında kurumsal ve mesleki anlamda mevcut tecrübelerimize tecrübe kattık. Ayrıca ilçemizin güzide eğitim kurumlarından olan Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi ve Yıldız Entegre Meslek Lisesi’nden öğrencilerimizin de katkı sunduğu çalışmalarda, gelen misafirleri çalışkanlığımız, azmimiz ve misafirperverliğimizle ülkemize hayran bıraktık” dedi. Ardından emeği geçenlerin isimlerini tek tek sıralayarak teşekkür etti.