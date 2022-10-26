26 Eki 2022 - 15:16- Gündem G: 26 Eki 2022 - 15:17

3’üncü Çınar Çocuk Evi geliyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim vaatlerinden olan Çınar Çocuk Evi’nin ilki Yeşilova Mahallesi’nde hizmet vermeye devam ederken...
3’üncü Çınar Çocuk Evi geliyor mask
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim vaatlerinden olan Çınar Çocuk Evi’nin ilki Yeşilova Mahallesi’nde hizmet vermeye devam ederken Tüysüzler Çınar Çocuk Evi çalışmalarında ise sona gelindi. Gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduracak çocukların yetiştirildiği Çınar Çocuk Evi’nin 3’üncüsü ise Tepeköy Mahallesi’nde hayata geçirilecek. İhale süreci tamamlanan ve yer teslimi yapılan alanda kazı çalışmaları başladı. 1125,50 metrekarelik alanda yapımına başlanan Tepeköy Çınar Çocuk Evi, yaklaşık 350 metrekarelik tek kat olarak projelendirildi. Etkinlik odaları, derslikler ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bahçe peyzajıyla çocukların doğa ile iç içe olacağı şekilde planlandı.
# ihale, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

26 Eki 2022 - 15:16 - Gündem

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