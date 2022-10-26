26 Eki 2022 - 15:16- Gündem G: 26 Eki 2022 - 15:17

KODELİG’22 yarışmaları 27 Ekim’de  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer paydaşlar ile gerçekleştirilecek olan KODELİG’22 Robotik Kodlama Yarışması 27 Ekim...
KODELİG’22 yarışmaları 27 Ekim’de   mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer paydaşlar ile gerçekleştirilecek olan KODELİG’22 Robotik Kodlama Yarışması 27 Ekim Perşembe günü Kongre Merkezi’nde saat 08.30’da başlayacak. KODELİ Atölyelerinde eğitim alan öğrenciler arasında düzenlenecek olan Robot yarışmasına 176 okuldan 350 öğrenci katılacak. Öğrencilerin bilgilerini ve becerilerini yarıştıracağı yarışma sonrasında dereceye girenler 31 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek açılış programında ödüllerini alacaklar.

 

99’UNCU YILDA 99 ATÖLYE

Büyükşehir tarafından Cumhuriyetimizin 97. Yılında 97 okula kurulan robotik kodlama atölyesiyle başlatılan seferberlik daha sonra 98. Yılında 98 okula kodlama atölyesi kurulumu ile devam etti. 2022 yılında Kocaeli’de 70 ortaokul 27 lise ve 2 bilişim eğitim merkezi olmak üzere toplam 99 robotik kodlama atölyesi kurularak okullara teslim edildi.

 

# Büyükşehir Belediyesi, eğitim, öğrenci

26 Eki 2022 - 15:16 - Gündem

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