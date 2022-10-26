Fabrika çıkışlı ikinci el otomobil dönemi!  

Kurumsal ikinci el firmalardan sonra bir otomotiv firması da yenilenmiş ikinci el otomobil satacak. Uygulama ilk olarak Renault Türkiye'nin Bursa'daki fabrikasında yapılacak. 6 yaşına kadar olan araçlar fabrikada ayrıntılı bir yenileme işlemine tabi tutulacak. İkinci aşamada yaş sınırının 10'a kadar uzatılması planlanıyor. Peki bu uygulama ikinci el araç piyasasındaki dengeleri değiştirir mi? İşte detaylar...

AYRINTILI YENİLEME İMKANI!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: “Şu an halihazırda yürürlükte olan kara taşıtları yönetmeliği gereğince satılan her 2. el araca 3 ay 5 bin km yetki belgesi olan satıcılar tarafından garanti verilmektedir ve hatta garanti sigortası kesme zorunluluğu mevcuttur.

ARAÇLARIN EKSİK YA DA ARIZALARI

Renault'un sahip olduğu imkanlar dahilinde olmasa da ikinci el otomobil satıcıları da satışa sundukları araçların eksik ya da arızalarını gidererek satışa sunmaktalar. Bunun yanında Türkiye'de değişime ve orjinalliğine dokunulmamış araçlar daha kıymetli olduğundan bu açıdan Renault'un atacağı bu adım Türkiye şartlarında 2. el araç piyasası adına dengeleri değiştirmeyeceği kanaatindeyiz.

OTOMOBİL FİRMALARI BU ADIMI NEDEN ATIYOR?

2. el otomobil piyasası son 2 senedir yükselen bir trend göstermekte. Yükselen bu trend sıfır araç satıcılarının ve distribütörlerinin de dikkatini bu piyasaya çekmesine sebep oldu. Bilindiği gibi araç firmaları sıfır araç satışının yanı sıra sigorta, kasko, finansman gibi işlemler ile birlikte 2. el pazarında da olmak istiyorlar. Kısacası yükselen trend firmaların bu alana yönelmesine sebep oluyor.

BU DURUM DİĞER OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİ DE TEŞVİK EDER Mİ?

Küresel sermayeler yakın zamanlarda Türkiye'deki 2. el otomobil piyasasına giriş yaptılar. Ancak aldığımız duyumlara göre bu firmalar beklediklerini bulamayarak ciddi zararlar etmekte hatta bazı firmalar temsilciliklerini kapatma noktasına gelmiş durumdalar."