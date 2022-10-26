26 Eki 2022 - 15:20- Ekonomi G: 26 Eki 2022 - 15:32

Frozen Yoğurt İzmit’te  

Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi doktoru Uzm. Dr. Sevil Öztürk, bu hafif ama çok lezzetli doğal tatlıyı kente getirdi.

Frozen Yoğurt İzmit’te   mask
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Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi doktoru Uzm. Dr. Sevil Öztürk, bu hafif ama çok lezzetli doğal tatlıyı kente getirdi. Iceberry markasında frozen yoğurt dışında çok beğeneceğiniz başka lezzetler de var. Mekanın açılışı AKP İl Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, AKP İl Yöneticisi Füsun Çengelköy, KADEM Başkanı Asuman Sert, Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim kurulu Üyesi Nurdan Köksal ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Elif Öncü Çelebi tarafından yapıldı.
# AKP, eğitim, Kadın, Kocaeli Üniversitesi

26 Eki 2022 - 15:20 - Ekonomi

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