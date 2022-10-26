26 Eki 2022 - 15:21- Ekonomi G: 26 Eki 2022 - 15:22

Kurt: Söz verdik, yaptık  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi ve İBB iştiraki KİPTAŞ iş birliğiyle 28 Aralık 2020’de temeli atılan ve 148 bağımsız birimden oluşa...
Kurt: Söz verdik, yaptık   mask

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi ve İBB iştiraki KİPTAŞ iş birliğiyle 28 Aralık 2020’de temeli atılan ve 148 bağımsız birimden oluşan KİPTAŞ İzmit Çınar Evler, geçtiğimiz aylarda sahiplerine teslim edilmişti. Nitelikli, modern ve ulaşılabilir bir sosyal konut projesi inşa etme vizyonuyla tasarlanan KİPTAŞ İzmit Çınar Evler, yapıldığı bölgeye ve kente ayrı değer kazandırdı.

YENİ NESİL KONUTLAR

Bu projenin paydaşlarından İBB iştiraki KİPTAŞ’ın Genel Müdürü Ali Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla başarıyla hayata geçirilen KİPTAŞ İzmit Çınar Evler projesini bir kez daha örnek gösterdi. Kurt paylaşımında, “Deprem bölgesi olan İzmit’te yer alan Çınar Evler projemizde, güçlü temellere sahip yeni nesil konutlar inşa ettik. Proje aşamasında vatandaşlarımıza ne vaat ettiysek, uygulama aşamasında birebir gerçekleştirdik. KİPTAŞ’ta estetik, nitelik ve icraat var!” ifadelerini kullandı.
# Büyükşehir Belediyesi, İzmit belediyesi

26 Eki 2022 - 15:21 - Ekonomi

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