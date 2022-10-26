Ecz. Selçuk Arslan için vefa gecesi düzenlendi

Ecz. Arslan için düzenlenen “Günümüze ve Geleceğe İz Bırakan, Gönül Adamı Ecz. Selçuk Arslan’a Vefa Toplantısı” Emex Otel’de yapıldı. Toplantı Ankara Seymenlerinin gösterisi ile başladı. Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu yaptığı konuşmada, "Ecz. Selçuk Arslan 35 yılı geçen beraberliğimizde birçok çalışmanın içinde yer alan bir dost, ağabey. Ecz. Arslan’a sevdikleriyle birlikte, sağlık içinde uzun bir ömür, beşinci vefa toplantımızda bizleri yalnız bırakmayanlara gönül dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

MESAJLAR OKUNDU

Ecz. Selçuk Arslan’ın hayat hikayesi slayt gösteriminden sonra önemli sebeplerle toplantıya katılamayan; BASF-Türk Kimya Sanayi AŞ Dilovası Üretim Tesisleri Fabrika Müdürü Dr. Şerif Güneş, Ecz. Ahmet Avcı, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. İ. Hüseyin Filiz’in mesajları okundu.

ECZ. ARSLAN HATIRALARI

Ahsen Okyar’ın sunup yönettiği toplantıda; Ecz. Selçuk Arslan’ın kızları; Bilgi Ün. İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi Özge Elif Arslan ile Mercedes Türkiye Hazine Operasyon Yönetmeni Özlem Arslan, üniversite arkadaşı Ecz. Arzu Beykoz, Em. Muh. Albay – 15. Kor. Muh. Tab.’dan Bölük Komutanı Mehmet Ağacan, Endüstri Mühendisi Mustafa Toka, BASF-Türk Petrol-İş Sendikası E. İşyeri Baştemsilcisi Yazdan Yazıcı, Başiskele Kent Konseyi Başkanı Ayşenur Kahraman Aytekin, Kocaeli Ecz. Odası E. Başkanı – Türk Eczacılar Birliği E. 2.Başk. Ecz. Sinan Usta, Gazeteci /Yazar – Belgesel Yapımcısı İsmail Kahraman, Ecz. Müzeyyen Saygılı, KBB Koordinatörü Abdullah Köktürk, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı – Yazar Ecz. Erdal Güzel, e. Derince Belediye Başkanı Dr. Aziz Alemdar, 21.Dönem MHP Mersin Milletvekili Ecz. Cahit Tekelioğlu, Em. Tümgeneral Muzaffer Cengiz Arslan, İlk Avrupa Birliği Bakan Yard. – 22/23.Dönem İstanbul Mv. Dr. Alaattin Büyükkaya, Ecz. Selçuk Arslan ile ilgili duygu, düşünce ve hatıralarını anlattı.

ECZ. ARSLAN’A HEDİYE

Ahmet Efe Küçük’ün viyolasıyla çıktığı sahnede Ecz. Arslan’ın sevdiği şarkıları seslendirmesi ile başlayan hediye töreninde; Ahsen Okyar yeni hazırladığı 340 sayfalık “Gönül Adamı Ecz. Selçuk Arslan” kitabını, E. İSU Yönetim Kurulu üyesi Dr. Halil İbrahim Kahraman, Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Sinan Yolcu, son Kuruçeşme Belediye Başkanı Ali Kahraman, KOVİAD - Kocaeli Vizyoner İş Adamları Derneği Başkanı Harun Reşit Kocagöz, Başiskele Kent Konseyi Başkanı Ayşenur Kahraman Aytekin, ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, Gazeteci /Yazar – Belgesel Yapımcısı İsmail Kahraman, Büyükkaya Uluslar arası Sigorta Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alaattin Büyükkaya, hediyelerini Ecz. Selçuk Arslan’a takdim etti.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Akça Koca Kültür Platformu’nun plaketini Platform Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar ve e. Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya birlikte takdim ederken, hediyesini de; Platform Yönetim Kurulu üyeleri; Dr. Öğr. Üyesi Yunus Özen, Dr. İsmail Çapçı, Mak. Müh. Çetin Mut ve Dr. Fatma E. Taşolar verdi.

ARSLAN AİLESİNİN TEŞEKKÜRÜ

Ecz. Selçuk Arslan akraba ve dostlarının değerlendirmeleri ve Hediye töreninden sonra konuşan Gül Arslan, “Bu özel günü heyecanla yaşamamızı sağlayanlara teşekkür ederim.” dedi. Ecz. Selçuk Arslan da; “Vefa gününü tertipleyen Akça Koca Kültür Platformu başkan ve yöneticileri başta olmak üzere, sevgili aileme, yarım asra yaklaşan güzel duygu ve değerlendirmelerini aktaran dostlarıma teşekkür ederim. Yaşarken vefa görmek heyecan verici” dedi. Vefa toplantısına katılanlara çıkışta; Kültür Bakanlığı Kaligrafi sanatçısı Güvenç Taşer’in özel hazırladığı tablolar hediye olarak verildi.