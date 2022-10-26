KOÜ’de usulsüzlük! “Mahkeme yeniden mülakat istedi”

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi kadrosunda bulunan E. Çırak, görevde yükselme sınavından 98 puan almasına rağmen mülakatta elenmesi sonrasında konuyu yargıya taşımıştı.Mahkemece alınan kararda E. Çırak haklı bulundu. Kocaeli Üniversitesi’nde yaşanan usulsüzlük nedeniyle mülakat iptal edildi. Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Türk Sağlık-Sen başkanı Ömer Çeker şu ifadelere yer verdi:Kocaeli Üniversitesine (KOÜ) bağlı faaliyet gösteren Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sendika üyemiz E.ÇIRAK görevde yükselme ve unvan değişiklik sınavına girerek yazılıda 98 puan almıştır. Mülakatta sınavında üyemizin düşük puan ile elenmesi neticesinde Sendika üyemiz E.ÇIRAK vermiş olduğumuz hukuki destek sonucu Sendika avukatlarımız vasıtası ile konu yargıya taşınarak İdari yargıda davası açılmıştır.

YENİDEN MÜLAKAT YAPILACAK

İdari yargılama sonucu mahkeme sendika üyemiz E. ÇIRAK'ı haklı bularak yapılan mülakatı İPTAL ETMEK suretiyle üyemizi haklı bularak yeniden mülakat yapılmasına karar vermiştir. Yargı hakkı güçlüye değil, hak edene vermek suretiyle adaletin tecelli etmesini sağlamıştır.

MÜLAKAT SINAVLARINDA YAZILIDA ALINAN PUANLARA YAKIN PUANLAR MI VERİLİYOR?

Türk Sağlık Sen olarak da Kocaeli Üniversitesine resmî yazı ile müracaatta bulunduk. Yazılıda alınan puanın aynısı mülakat sınavında verilerek mağduriyetlerin önüne geçilmesi talebinde bulunduk. Başka kurumlar yazılıda alınan puanın aynısını mülakat imtihanlarında verildiğine dair birçok örnekler bulunmaktadır. Sendikamıza intikal eden bilgilere yakın zamanda kurumda yapılan mülakat sınavlarında yazılıda alınan puanlara yakın puanlar mülakatta verildiği iddia edilmektedir.