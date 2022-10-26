İzmit Belediyesinden Vakıf İş Hanı açıklaması! “Kamu yararı doğrultusunda karar verdik”

Deprem Yönetmeliği’ne uygun olmaması nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yıkılma kararı alınan, İzmit Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi’nde bulunan Vakıf İş Merkezi için yap-işlet-devret modeli uygun görülmüş, iş merkezinde hizmet veren esnaflar İzmit Birlik Limitet Şirketi’ni kurmuştu. Yıkımı gerçekleşen Vakıf İş Hanı için çalışmalar henüz başlayamadı. İşin başlayamama nedeni ise çalışmaları yapacak olan İzmit Birlik Limited şirketinin hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem de İzmit Belediyesinden gerekli izinleri alamaması.

YOL MİKSERİ KALDIRACAK SAĞLAMLIKTA DEĞİL

İzmit Belediyesi’nden İstiklal ya da Fethiye Caddesi başından inşaat alanına malzeme götürmek için izin isteyen firmaya izin çıkmadı. Belediye, zeminin yeni döşendiğini, taşların beton mikseri ve malzeme taşıyacak kadar sağlam olmadığını belirterek izin vermedi. Bunun üzerine firma bu kez Cumhuriyet Bulvarı bölgesinden alana malzeme getirilmesi için Büyükşehir’e başvurdu.20 Eylül’de yapılan müracaatın ardından Büyükşehir Belediyesinden de izin belgesi alamadı.

“30 YILDAN BERİ KİMSENİN CESARET EDEMEDİĞİ BİR PROJE”

Süreç ile ilgili İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu bugün makam toplantı salonunda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen de katıldı. Projenin büyük birproje olduğunu ifade eden Emirşah Torun yaptığı açıklamada, “30 yıldan beri kimsenin cesaret edemediği bir proje. Alt yapısı var bu projenin Her babayiğidin harcı değil. Fakat başkanımız her ne kadar seçim beyannamesinde olmazsa bile talepleri dikkate alarak çalışma başlatıyor. Başkanımız ortak akla çok önem veriyor. Bu projeyi ben yaptım oldu demeden kamuoyunun beğenisine sundu. Hangi projeyi vatandaş beğenirse onu yapalım düşüncesi ile çalışmalar başladı” ifadelerini kullandı.

“ANLIMIZIN AKI İLE PROJENİN İÇİNDEN ÇIKTIK”

En çok beğenilen projenin işleme alındığını ifade eden Torun, “5 kasım 2021 tarihi start tarihi olarak belirledik. Sonrasında ülkede bir ekonomik kriz başladı. Birçok insan bundan sonrasını getiremezler beklentisi içerisine girdi. Anlımızın akı ile projeyi bugünlere kadar getirdik. En büyük destekçimiz cadde esnafı oldu. Esnafımıza teşekkür ediyorum. Bize destek sundular. Siftah yapmadan dükkanlarını kapattıkları günler oldu. Gün geldi tozdan ürünleri heder oldu. Bütün bunlara rağmen esnafımızın projenin gerçekleşmesi konusunda zahmete ortak oldu. Anlımızın akı ile projenin içinden çıktık. Kaplama işini tamamlamış bulunuyoruz. Sokağa çıktığımız zaman her tarafın düzenli olması bize memnuniyet veriyor” dedi.

“İKİ İŞİ AYNI ANDA YÜRÜTMEK İSTEDİK”

Ortak kurumların gecikmesi nedeni ile bitim süresinin uzadığını ifade eden Torun, Vakıf İş hanı ile ilgili konu hakkında bilgi verdi. Torun, “Vakıflar genel müdürlüğü ile bir takım alışverişler gerçekleştirildi. İhaleler yapıldı. Bu arkadaşlar aldıkları iş hanını yıkıp yenisini yapacaklardı. Kendi aralarında çizdirdikleri mimari projeden dolayı bir takım sorunlar yaşadıklarını duyuyorduk. Geçtiğimiz şubat ayında değişikliğe gideceklerini duyduk. Aynı döneme denk getirmek istedik. Bunu defalarca başkanımız kendilerine iletti. Beraber yürütelim dedi. Bir anda iki işi kurtaralım dedik.

“VERDİĞİMİZ SÜRE ZARFINDA ÇALIŞMA YAPMADILAR”

Bu arkadaşlarımız defalarca gelip gitti. O dönem gelip bir talepte bulundular. Yıkımına geç başlasak. İnşaat işimiz geç başlasa ve siz de bizim çalışmalarımız nedeni ile gecikti deseniz olmaz mı diye bir teklifte bulundu. Başkanımızı net bir cevap verdi. Biz orada ikinci bir çalışma başlatarak esnafımızı mağdur edemeyiz şeklinde cevap verdi.Arkadaşlar mevcut binanın yıkım işlemini hemen gerçekleştiremediler. Biz taş döşeme işini gerçekleştirene kadar bir yıkım olmadı. Biz çalışmalara yürüyüş yolu tarafından başladık. Alemdar caddesi tarafında olan yolu sona bıraktık. Bunun da sebebi yıkım işlemi yaptıklarında onlara bir yol açmaktı. Bu süre zarfında da çalışma yapmadılar.

“GÖSTERDİĞİMİZ BÖLGENİN HASARI DAHA AZ OLUR”

Biz de bu sürede zaman takvimine göre kaplama işlemini yaptık. Zamanımızda doluyordu. Şimdi bu arkadaşlar 1 ay önce geldiler. Biz başlamak istiyoruz nereden güzergah belirleyeceksiniz dediler. Onlar gelmeden önce diğer esnaf arkadaşlar da ikinci bir inşaat istemiyoruz diye taleplerini iletti. İş hanı ile yürüyüş yolu arasındaki mesafe 70 metre. Vakıf iş Hanından Alemdar Yoluna giden yolun mesafesi 180 metre. Merkez bankasında giden taraf ise 310 metre. Biz kısa mesafeyi önerdiğimizde kabul ettiler. Memnun oldular. Büyükşehir Belediyesinden olumlu cevap alamayınca başka güzergah göstermemizi istediler. Bizim orada döşediğimiz taşlar zemine oturmuş durumda. Bu bölgenin hasarı diğer yerlerin hasarından daha az olur.

“ KAMU YARARI DOĞRULTUSUNDA KARAR VERDİK”

Sonradan duydum ki İzmit Belediyesi bize kullandırmadığı alanları kendileri kullanıyor diye paylaşımlar yaptı. Evet kendimiz kullanıyoruz ama kendimiz 4 metreküplük mikser taşıyoruz. Ağır tonaj değil. Bu arkadaşlar çalışmaya başladıklarına tonlarca ağırlığındaki araçlar girecek. Pompa araçları girecek. Biz İzmit Belediyesi kendi araçlarını sokuyor araçlarını art niyetli görüyoruz. Her 2 işin karşılaştırılması iyi niyetli bir karşılaştırma değildir. İnşaatların tekrar tekrar olmaması esnafımızın talebidir. İlk önerdiğimiz kısa mesafenin kullanılmasında sıkıntı yok. Süreli bir protokolleri var. O sürede de yaşamalarını istemiyoruz. Bir an önce işlemlerini başlatsınlar. Tamamen kamu yararı neyse bu doğrultuda karar verdik. Bu konuda arkadaşları çalışmaya davet ediyorum.

“3 ESNAF MAĞDUR OLACAK DİYE 20 ESNAFI MAĞDUR EDEMEYİZ”

Zemin oturması kadar esnaf arkadaşlarımızın talepleri de önemlidir. Mesafenin az olduğu alanda çalışmaların yapılması esnafımızın mağdur olmamaları adına önemli. Bu arkadaşların mağduriyeti de bizi de üzer. 3 esnaf mağdur olacak diye 20 esnafın mağduriyetine göz yumamayız. Kaplama işimiz bitti. Ekiplerimiz ile bugün gezdik. Ufak tefek tadilat çalışmaları var. Ufak tefek çalışmalarda ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Rötuşlarımız kaldı sadece” ifadelerini kullandı.

“10 METRELİK YOL YERİNE FETHİYE CADDESİ BAŞTAN BAŞA BOZULSUN İSTİYORLAR”

Torun’un ardından konuşan İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu “Vakıf İş Hanı’ndaki arkadaşlarımız inşaata başlarlarsa yolu yeniden yapma ihtiyacı olmasın diye yan yol ve üst yolu bıraktık. Bu yüzden de esnaftan tepki de gördük. Büyükşehir Belediyesi’nden önerdiğimiz alanın gönderdiğimizde ‘yolumuz bozulur’ diye bir söylem var. Sadece 70 metrelik alanın bozulmasından bahsediliyorsa yürüyüş yolunun 10 metrelik bir alan bozulacağı yerde Fethiye Caddesi’ni baştan başa bozacaksam hata olduğunu, ağır aksak bir düşünce olduğunu düşünüyorum. O esnaf da İzmit’in esnafı. O yolun açılması ve bu çalışmanın gece yapılması hepimiz tarafından isteniyor. Orada oluşacak bir hatayı zaten arkadaşlarımız karşılamayı taahhüt ediyor. Bir an önce başlayarak bu arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.