26 Eki 2022 - 16:20- Gündem G: 26 Eki 2022 - 16:21

İZMEK Hocaları ve Kursiyerlerine ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi

İZMEK hocaları ve kursiyerleri, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri tarafından düzenlenen “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimine katıldı

İZMEK Hocaları ve Kursiyerlerine ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi mask
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İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “ En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi projesi kapsamında İzmit Belediyesi İZMEK Kurs Merkezi hocaları ve 20 Yaş üstü kursiyerlere eğitim verildi. Narkotik şube yetkilileri tarafından verilen eğitimler BELSA Plaza B blokta gerçekleştirildi. 


YOĞUN KATILIM SAĞLADILAR

Eğitimde önleyici tedbir çalışmaları madde bağımlılığının safhaları, erken tanı ve kullanım belirtileri, maddelerin neye benzediği konularında ve farkındalık hakkında bilgi verildi. Düzenlenen eğitime ebeveyn ve İZMEK kursiyerleri yoğun katılım sağladı.
# eğitim, İzmit belediyesi

26 Eki 2022 - 16:20 - Gündem

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