İZMEK Hocaları ve Kursiyerlerine ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “ En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi projesi kapsamında İzmit Belediyesi İZMEK Kurs Merkezi hocaları ve 20 Yaş üstü kursiyerlere eğitim verildi. Narkotik şube yetkilileri tarafından verilen eğitimler BELSA Plaza B blokta gerçekleştirildi.
YOĞUN KATILIM SAĞLADILAR
Eğitimde önleyici tedbir çalışmaları madde bağımlılığının safhaları, erken tanı ve kullanım belirtileri, maddelerin neye benzediği konularında ve farkındalık hakkında bilgi verildi. Düzenlenen eğitime ebeveyn ve İZMEK kursiyerleri yoğun katılım sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.