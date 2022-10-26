Yaralı köpeğin yardımına vatandaşlar koştu!

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İzmit yürüyüş yolundaki bir dükkan önünde yüzünden derin yara almış halde can çekişen Golden cinsli köpeğe duyarlı vatandaşlar yardım etti. Belediyedeki ekipleri arayan vatandaşlar hızlı müdahale yapılmayınca kendi özel araçlarıyla veterinere götürdü.