26 Eki 2022 - 16:46- Gündem G: 26 Eki 2022 - 16:48

Yaralı köpeğin yardımına vatandaşlar koştu!

İzmit yürüyüş yolunda yaralı halde yatan Golden cinsli köpeğe duyarlı vatandaşlar yardım etti.
Yaralı köpeğin yardımına vatandaşlar koştu! mask
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İzmit yürüyüş yolundaki bir dükkan önünde yüzünden derin yara almış halde can çekişen Golden cinsli köpeğe duyarlı vatandaşlar yardım etti. Belediyedeki ekipleri arayan vatandaşlar hızlı müdahale yapılmayınca kendi özel araçlarıyla veterinere götürdü.
# Vatandaşlar

26 Eki 2022 - 16:46 - Gündem

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