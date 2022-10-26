Şeker: 18 yılda yolsuzlukla mücadele ettik

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İYİ Parti’nin vermiş olduğu meclis araştırması önergesine AKP Grubu adına TBMM Genel Kurulu’nda yanıt verdi. Şeker, “Son 18 yılda AK Parti hükümetlerimiz kamu yönetiminin daha şeffaf, hesap verebilir, dürüst ve katılımcı bir yapıya dönüşmesi ve yolsuzluklarla mücadele konusunda önemli adımlar attı. Yeni anayasal düzenlemelerin yanında, birçok kanunda da değişiklikler yapıldı” dedi.

“BÜTÇE YATIRIMLARA HARCANDI”

“Yolsuzlukla mücadele konusunda taraf olduğumuz birçok uluslararası sözleşmelere de imza atılmıştır” diyen Şeker, “AK Parti hükûmetleri döneminde bütçe yolsuzluklara değil, geçmişte yapılan yolsuzlukları önleyerek yatırımlara harcanmıştır. Bunlara şöyle kısaca bir bakacak olursak; bu bütçeyle bölünmüş yollar 6.100 kilometreden 28.550 kilometreye çıkarılmış; otoyolların uzunluğu 1.710 kilometreden 3.532 kilometreye çıkarılmış; kara yolları tünel sayısı 83'ten 466'ya çıkarılmıştır” dedi.

“208 ÜNİVERSİTE KURULDU”

Devamında Şeker, “Tünel uzunluğu 50 kilometreden 651 kilometreye, köprü ve viyadük uzunlukları 311 kilometreden 724 kilometreye çıkarılmış; hızlı tren hattı 2.074 kilometreye çıkarıldı, 26 olan havaalanı sayımız 57'ye çıkarıldı; savunma sanayisinde yerlilik oranımız yüzde 20'lerden yüzde 73'lere çıkarıldı. Yeni demiryolları, hızlı trenler, şehir hastaneleri her ile en az 1 üniversite olmak üzere 208 üniversite kuruldu” açıklamalarında bulundu.

“DAĞLARI DELDİK, DENİZLERİ ALTTAN GEÇTİK”

Son olarak Şeker, “Kısacası, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dağları deldik, denizleri alttan, boğazları tünelden geçtik, 85 milyon milletimize hizmet ettik, etmeye de devam ediyoruz. Araştırma önergesine katılmadığımı ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.