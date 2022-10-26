"Eğitimde ciddi denetim şart"

KOSİD Başkanı Hüseyin Öz, “Pandemi sonrası yüz yüze eğitime geçerken şehrimizin veliler ve insan temasında bir komisyon kurduk. Komisyonumuza şehrin sivil hayatından çok ciddi şikayetler geldi. Bunların başında kaynak kitap sorunu vardı. Milli Eğitim Bakanlığımız bu yıl tüm kaynak kitapları öğrencilerimize ücretsiz dağıtmasına rağmen birçok okulda zorunlu kaynak kitap uygulaması gördük. Özellikle fiyatları bir asgari ücrete kadar çıkan gayrı resmi durumlar yaşandı. Şikayetler üzerine bu uygulamadan vazgeçen okullarımız da oldu. Ancak şimdi de alınan kitapların derslerde kullanılmaması konusu daha büyük bir sorun oluşturdu. Özellikle bu kaynak kitap alımı noktasında bir tekelleşme de gördük” dedi.

“BAKANLIĞA RAĞMEN ZORUNLU BAĞIŞ UYGULAMASI”

Başkan Öz, “Yine Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in kesin talimatı olmasına rağmen birçok okulda da kayıt parası adı altında zorunlu bağış uygulamaları yaşandı. Şehrimizde eşit fırsat anlayışı resmen yok sayıldı. Bakan beyin kesin talimatı olmasına rağmen halktan yana bize gelen şikayetlerde birçok okulda bunun uygulandığını gördük. Bakanlık Türkiye genelinde 65 okula bu konuda inceleme başlattı. Biz eğitimde fırsat eşitliğinden yanayız. Doğru olan da budur. Ancak yine birçok okulda gayri resmi olarak zorunlu bağış uygulamaları görmek hepimizi üzdü” dedi.

“CİDDİ YAPTIRIM VE DENETLEME ŞART”

Birçok sorunun kamuoyuna yansıdığını ifade eden Öz, “Özellikle komisyonumuza birçok şikayet geldi. Bir yeni yıl başlangıcını da geride bıraktık. Yaptığımız çalışmaları Kocaeli özelinde ülkemizin eğitimde gelişmesi adına tüm yetkililerimize ileteceğiz. Ancak açık çağrıda bulunmak istiyoruz. Yetkililerimizi bu konuda özellikle önümüzdeki yeni eğitim-öğretim yılı itibariyle ciddi denetlemelere ve göreve davet ediyoruz. Bugün birçok ailemiz evlatlarının iyi eğitimler alması için bu durumlara göz yumdular. Ancak ailesinin 2-3 aylık rızkını da bu gayri resmi uygulamalara vermek zorunda kaldılar. Eğitimde fırsat eşitliği yoksa hiçbir şey yoktur” ifadelerini kullandı.