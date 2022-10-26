Yangında kül olan tesisin ruhsatı yokmuş

Körfezli iş adamı Recep Durul’a ait Durulsan’ı kül eden yangının ardından itfaiye raporu hazırlanıyor. İlk bulgulara göre yangına neden olan işletmenin Akel ve Grande isimli firmaların ortaklığıyla kurulduğu, işletmenin plastik üretimi ve kükürt depolaması yaptığı öğrenildi. Kiralık işyeri için yangın ruhsatı alamayan firmanın önce Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak ruhsat almak istediği öğrenildi.
YANGINDAN BİR ÖNCE KİMYASAL MALZEME DEPOLAMIŞ
İşletme Körfez sınırlarında olduğu için Büyükşehir Belediyesi’nin, ruhsatın Körfez Belediyesi’nden talep edilmesi gerektiğini söylediği ortaya çıktı. Bunun üzerine ruhsat almaya çalışan işletmenin, ruhsat almadan faaliyetine devam ettiği öne sürülüyor. Ruhsat başvurusu aşamasındaki plastik üretim tesisine yangından bir gün önce de kimyasal malzemeler depolandığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.