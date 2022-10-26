26 Eki 2022 - 21:00- Asayiş G: 26 Eki 2022 - 16:51

Yangında kül olan tesisin ruhsatı yokmuş

Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir işletmede başlayıp hemen yanındaki Durulsan Firması’na sıçrayarak fabrikanın yanmasına neden olan olayın ardından ayrıntılar su yüzüne çıkmaya başladı. İki firmanın ortaklığında kurulan iş yerinin yangın ruhsatının bile olmadığı ortaya çıktı

Yangında kül olan tesisin ruhsatı yokmuş mask

Körfezli iş adamı Recep Durul’a ait Durulsan’ı kül eden yangının ardından itfaiye raporu hazırlanıyor. İlk bulgulara göre yangına neden olan işletmenin Akel ve Grande isimli firmaların ortaklığıyla kurulduğu, işletmenin plastik üretimi ve kükürt depolaması yaptığı öğrenildi. Kiralık işyeri için yangın ruhsatı alamayan firmanın önce Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak ruhsat almak istediği öğrenildi.

YANGINDAN BİR ÖNCE KİMYASAL MALZEME DEPOLAMIŞ

İşletme Körfez sınırlarında olduğu için Büyükşehir Belediyesi’nin, ruhsatın Körfez Belediyesi’nden talep edilmesi gerektiğini söylediği ortaya çıktı. Bunun üzerine ruhsat almaya çalışan işletmenin, ruhsat almadan faaliyetine devam ettiği öne sürülüyor. Ruhsat başvurusu aşamasındaki plastik üretim tesisine yangından bir gün önce de kimyasal malzemeler depolandığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
# Yangın, itfaiye, Büyükşehir Belediyesi

26 Eki 2022 - 21:00 - Asayiş

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