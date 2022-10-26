“Türkiye’de 50 bin 217 muhtardan sadece yüzde 2’si kadın”

Kadınların köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklarda seçme ve seçilme hakkı kazanmasının 89. yıldönümü dolayısıyla CHP Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen basın açıklamasını CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, ilimizde kamuoyu ile paylaştı.

“MİNNETLE ANIYORUZ”

Başkan Kaya, “Cumhuriyet devrimlerinin en önemlilerinden biri kadınların siyasi haklarına kavuşması olmuştur. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 89 yıl önce bugün Köy Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. Böylece, kadınlar köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklarda seçme-seçilme hakkını kazanmıştır. Başta ebedi liderimiz Atatürk olmak üzere, eşitlik mücadelesine katkı sunan herkesi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Bizler hep ülkemizdeki kadınların birçok gelişmiş ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını kazanmış olmasıyla gurur duyduk. 3 Nisan 1930’da belediyelerde, 26 Ekim 1933’te köy ihtiyar heyetlerinde ve muhtarlıklarda, 5 Aralık 1934’te parlamentoda seçme ve seçilme hakkına sahip olduk” dedi.

“O ZİHNİYETİ SANDIĞA GÖMMELİYİZ”

“2019 yılında yapılan yerel seçimlerin sonuçlarına göre, Türkiye’de toplam 50 bin 217 muhtarımız var. Bu muhtarların sadece yüzde 2’si kadın. Oysaki biz kadınlar, muhtarlığın demokrasinin temel taşı olduğunu çok iyi biliyoruz. Hangi evin tenceresinde et, hangisinde dert pişer, en iyi muhtarlarımız bilir. İlk seçimlerde ‘ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum’ diyen zihniyeti sandığa gömmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“HANGİ VİZYONDAN BAHSEDİYORLAR?”

Kaya, “ AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir çıkmış, ‘Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası kadınlar olacak’ diyor. Kadına yönelik şiddet hız kesmeden devam ederken İstanbul Sözleşmesi’ni feshedenler, öldürülen kadınlara sadece sayı gözüyle bakanlar, kadın katillerinin cezasızlıkla ödüllendirilmesine seyirci olanlar, istismar vakalarında ‘çocuğun rızası’ndan bahsedenler, tecavüzcüleri aklama yasasını getirmeye çalışanlar hangi vizyondan bahsediyor? İktidara geldiğimizde siyasetin öznesi olan muhtarlarımız için 10 önemli adımı hayata geçireceğiz” diye konuştu.

10 ADIMI PAYLAŞTI

1) 82 ayrı kanuna dağılmış değil, tek bir muhtarlık kanunu çıkaracağız.

2) Muhtarlık seçimleri için birleşik oy pusulası esasını getireceğiz.

3) Belediye binası var, "muhtarlık evi" neden yok? Bağımsız bir muhtarlık evi olacak.

4) Muhtarlıklara yardımcı büro personeli tahsis edeceğiz.



5) Kaldırılan köy tüzel kişiliklerini yeniden oluşturacağız.

6) Her muhtarlığın ayrı bir bütçesi olacak.

7) Sosyal yardımlar, muhtarlıklar aracılığı ile dağıtılacak.

8) Belediye Meclisi’nde muhtarın seçildiği mahalleyle ilgili bir karar alınacaksa, o kararın görüşüldüğü belediye meclisi toplantısına muhtar da katılacak, toplantıda söz ve karar sahibi olacak.

9) Muhtarlarımız, belediye ile birlikte sosyal projeler geliştirecek.

10) Türkiye Muhtarlar Birliği kurulacak.