Beyazay Derneği’nden ‘Önyargıları Yıkıyoruz Semineri’

Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi, Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından desteklenen ‘Yerel Destek Programı’ kapsamında seminer düzenlendi. Derneğin merkezinin yer aldığı Çayırova’da Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Önyargıları Yıkıyoruz Semineri”ne derneğin Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti ve şube yönetimi ev sahipliği yaptı. Etkinliğe 22 ve 23’üncü dönem AKP İstanbul Milletvekili ve Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva da katıldı.

GENİŞ KATILIM

Seminere Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu ve Kültür İşleri Müdürü Yetare Takır, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç, KBB Meclisi CHP Çayırova Üyesi Halis Koç, GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, Çayırova İlçe Spor Müdürü İbrahim Şahin, AKP İlçe Başkanı Servet Günay ve yönetimi, SP İl Başkan Yardımcısı Murat Demiral, CHP İlçe Sekreteri Sinan Eroğlu ve Başkan Yardımcısı Ünsal Garip, Gelecek Partisi İlçe Başkanı İbrahim Fazlıoğlu, BBP İlçe Başkanı Necmettin Şah Ayyıldız, Çayırova Belediye Meclisi CHP Üyeleri Yılmaz Bilmez ve Turan Ağaç, Çayırova Özgürlük Mahallesi Muhtarı Tamer Kaya, Çayırovaspor Kulübü ve Çayırova Sinoplular Derneği Başkanı Muharrem Aydın, Çayırova Gümüşspor Başkanı Adem Çelik, Çayırova Glütensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Otlu, Etka Ajans kurucu ortağı ve “Maceraya Engel Yok” adlı belgeselin yapımcısı Suat Emuce, Gebze, İzmit ve Ankara’dan konuklar, spor kulüpleri ve STK üyeleri, engelliler ve aileleri katıldı.

İŞARET DİLİ İLE AKTARILDI

Etkinliğin moderatörlüğünü Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva üstlenirken Türkiye’nin ilk işitme engelli tercümanı Şule Denli, Türkiye tekerlekli sandalye basketbol takımı kurucusu Ayhan Metin, Merkez Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Höbek de birer konuşma yaptı. Denli’nin işaret diliyle konuşması Etka Ajans kurucusu Nurben Kendirli tarafından aktarıldı.

MÜZİK DİNLETİSİ

Etkinlik Kocaeli Beyazay Üyesi Emirhan Bülbül’ün kemençe eşliğindeki müzik dinletisi ile başladı. Etkinlikte katkı sunanlara teşekkür plaketi sunuldu. Seminerin ardından Türk sokak müzisyeni ve “Ievan Polkka” yorumuyla ünlenen internet fenomeni Bilal Göregen’in darbukasıyla birlikte seslendirdiği şarkılarla sona erdi. Göregen’e kız kardeşi Burcu Göregen Kaçar ile yeğeni Ömer Asaf Kaçar da programı süresince eşlik etti.