26 Eki 2022 - 17:41- Siyaset G: 26 Eki 2022 - 17:44

MHP’de yeni başkanlar belli oldu!

MHP Çayırova ve Darıca ilçe başkanlarının atamaları bir buçuk ay süre sonunda bugün gerçekleştirildi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
MHP’de yeni başkanlar belli oldu! mask
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Milliyetçi Hareket Partisi’nde bir süredir boş kalan Çayırova ve Darıca ilçe başkanlarının atamaları bugün gerçekleştirildi. Yaklaşık bir buçuk aydır boş kalan iki ilçeye bugün atama yapıldı. İl binasında MHP Çayırova İlçe Başkanlığına İsmail Akkuş, MHP Darıca İlçe Başkanlığına ise Mustafa Yıldırım getirildi. Çayırova ilçe başkanlığına atanan İsmail Akkuş, geçtiğimiz dönemde de yine ilçe başkanlığı görevinde bulunmuştu. İki ilçe başkanı önümüzdeki günlerde yönetimlerini oluşturacak.

26 Eki 2022 - 17:41 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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