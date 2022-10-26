Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Olay, Yeni Mahalle Sitem Sokak’taki apartmanın en alt katında bulunan kapıcı dairesinde meydana geldi. Bir süredir Burhan Şahin’den (55) haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde Şahin’i hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Burhan Şahin’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. 55 yaşındaki Şahin’in hasta olduğu öğrenildi.
"Hastaydı"
Çok üzüldüklerini söyleyen Şahin’in komşusu Mehmet Aksoy, "Komşular ve belediye kendisine yardımcı oluyordu. Kimsesi yok, sadece bir kızı var ancak o da ilgilenmiyordu. Akşamları çorbasını, yemeğini biz veriyorduk. Çok üzüldük, devamlı hastaydı" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.