26 Eki 2022 - 19:21- Asayiş G: 26 Eki 2022 - 19:22

Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

İzmit'te bir süredir kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki adam, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.
Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu mask
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Olay, Yeni Mahalle Sitem Sokak’taki apartmanın en alt katında bulunan kapıcı dairesinde meydana geldi. Bir süredir Burhan Şahin’den (55) haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde Şahin’i hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Burhan Şahin’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. 55 yaşındaki Şahin’in hasta olduğu öğrenildi.

"Hastaydı"

Çok üzüldüklerini söyleyen Şahin’in komşusu Mehmet Aksoy, "Komşular ve belediye kendisine yardımcı oluyordu. Kimsesi yok, sadece bir kızı var ancak o da ilgilenmiyordu. Akşamları çorbasını, yemeğini biz veriyorduk. Çok üzüldük, devamlı hastaydı" dedi.
# sağlık, polis, Olay

26 Eki 2022 - 19:21 İHA Kocaeli- Asayiş

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