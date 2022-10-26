26 Eki 2022 - 22:32- Asayiş G: 26 Eki 2022 - 22:33

Kumaş yüklü tır Kuzey Marmara Otoyolu’nda küle döndü

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeyken alev alan kumaş yüklü tır küle döndü.
Kumaş yüklü tır Kuzey Marmara Otoyolu’nda küle döndü mask
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Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan kumaş yüklü bir tırda yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında tır tamamen küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# Olay, Ankara, Yangın, itfaiye, emniyet

26 Eki 2022 - 22:32 İHA Kocaeli- Asayiş

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