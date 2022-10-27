Cem Şakoğlu: Büyükşehir güzergaha izin versin, esnaf mağdur edilmesin

İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun Fethiye Caddesi ve Vakıf İş Merkeziyle ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi Ana Hizmet Binası 2. Katta bulunan Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen’de hazır bulundu.

“HATALI BİR BAKIŞ AÇISI VAR”

İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu basın toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Bizim Yapı Kredi Bankasından Vakıf İş Hanına kadar önerdiğimiz alanla ilgili Büyükşehir Belediyesinden ‘Yolumuz var’ diye bir söylem var. Büyükşehir’in Yürüyüş Yolunda 70 metrelik bir alanın bozulmasından bahsediliyor ve ben Fethiye Caddesi’ni baştan aşağı bozacaksam burada bir hatalı bir bakış açısı var demektir.

“ ESNAF MAĞDUR OLMASIN”

Biz hiçbir zaman esnafımızın mağdur olmasını istemeyiz. Bu esnaf İzmit’in insanı. Kardeşlerimiz, abilerimiz orada esnaflık yapıyorlar. Bu insanların mağdur olmaması adına Büyükşehir Belediyesi’nin Yürüyüş Yolu’ndan Vakıf İş Merkezine giden güzergahı açmasını ve çalışmaların da mümkünse gece yapılmasını istiyoruz.

“HİÇ KİMSEYE ZARAR VERMEYECEKTİR”

Bu çalışma böyle yapılırsa Yürüyüş Yolu da hiç kimseye zarar vermeyecektir. Esnaf arkadaşlar zaten orada oluşabilecek bir zararı karşılayabiliriz diyorlar. Burada en makul güzergahın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından açılması gerekiyor. İzmit Belediyesi olarak buradaki arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz.”