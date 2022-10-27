Karakadılar: Köylerimizi tüm haklarıyla geri istiyoruz

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Cumhur Karakadılar şu ifadelere yer verdi; “2010 yılından bu yana “Köylerimiz kapanmasın” başlığı altında ki mücadelemiz devam ediyor. Balaban Muhtarlığı döneminde başlayan bu mücadelemiz, Balaban Köylüsü olarak da hiç bitmedi, bitmeyecek de” dedi.

“İMZA KAMPANYASI BAŞLATTIK”

Sözlerine devam eden Karakadılar; “12/11/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6360 Sayılı kanunla İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştı. 16/10/2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan MADDE 10 – 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa aşağıdaki ek madde olarak eklenen 7254 Sayılı Kanun kırsal mahalleye geri dönüş ile haklarımızı yeniden kazanma yolu açıldı. Bizlerde ilgili madde gereğince Balaban Mahallesinin kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı getirme imkânı çerçevesinde imza kampanyası başlattık” dedi.

“İKİYE BÖLÜNMESİNE KARŞIYIZ!”

“Ancak bu çabamızın yerel yönetimlerce yok sayıldığını ve Kartepe Belediyesi İmar Komisyonunda yapılan görüşmelerde bir yanlışa daha imza atılmak üzere olunduğunu üzülerek öğrendik” ifadelerini kullanan Karakadılar; “ Balaban’ı ikiye bölüp alt tarafı kırsal mahalle üst tarafı mahalle olarak değiştirilerek maddenin onaylanmak istenmesi büyük bir hatadır. Mahallenin ikiye bölünmesine karşıyız! Biz Balaban Köylüleri olarak, tüm haklarımızın bölünmeksizin iade edilmesini talep ediyor ve Kırsal Mahalle olmak istiyoruz. Köy halkımızın çoğu halen geçimini hayvancılık ve tarımla kazanmaktadır. Bu imkân kalktığı durumda birçok komşumuz mağdur olacaktır” dedi

“KÖYLERİMİZİ ÂMÂSIZ GERİ İSTİYORUZ!”

Balaban Köylüsü olarak diyoruz ki; “Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediye Başkanlığına bugün 566 imzadan oluşan dilekçelerimizi taktim ettik. Köy tüzel kişilikleri yeniden oluşturulmalı, el konulan mal varlıkları iade edilmelidir. Sorunları çözmeyecek olsa da biraz hafiflemesi için yapılan tüm başvuruları yerel yönetimler âmâsız, fakatsız onaylamalıdır. “Kırsal mahalle” olmamız yetmez, köylerimizi tüm haklarıyla geri istiyor ve verdiğimiz dilekçe hususunda gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Diğer mahallelerimizde de imza çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı